«Me defraudó»: Hacen bolsa a Botota Fox por fuerte pelea con Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

La noche de este martes se vivió uno de los momentos más polémicos en lo que va de Tierra Brava, luego de que Botota Fox y Angélica Sepúlveda se enfrentaran en una tensa discusión, donde un feo comentario se convirtió en lo más criticado de público.

Hay que mencionar que todo comenzó cuando la chica reality comenzó a pelear con Alexandra ‘La Chama’ Méndez, luego de una actividad, por los productos que había elegido esta. «¡No soy tu hija para que me grites!», dijo la venezolana, a lo que su compañera respondió «jamás tendría una hija como tú».

Tras esto, es que cuando se reveló que Angélica Sepúlveda había ofrecido el neceser de Botota Fox sin que esta supiera, no dudó en encararla. «No estabas haciendo nada, por eso entraste a este reality», mientras que la Fierecilla le lanzó: «¡Patética!».

Pero la cosa no se quedó ahí, pues la discusión subió de nivel y en un momento, al transformista no se le ocurrió nada mejor que decir: «No estabas haciendo nada, por eso estás sola, no tienes ni hijos, estás sola».

«¿Qué dijiste?», preguntó Angélica Sepúlveda y salió llorando de la casona. Se debe mencionar que este es un tema sensible para ella, pues reveló que sufrió la pérdida de dos embarazos.

Es más, en una honesta conversación con Arturo Longton, le confesó que «¿Sabes qué me dio pena? Me dio pena que se burlara que haya perdido dos bebés y eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón. O sea, de verdad de que no».

El público se lanza con todo en contra de Angélica Sepúlveda

Como era de esperar, en cosa de minutos los seguidores de Tierra Brava, no dudaron en arremeter con todo en contra de Botota Fox, afirmando que fue más allá con los comentarios que lanzó en contra de Angélica Sepúlveda.

«Se desubicó brigido botota, no me agrada Angélica pero no para sacarle esas cosas en una pelea»; «Botota me defraudó, Angelica todo mi apoyo»; «lo que le hizo a Angélica es algo imperdonable, cero humano»; «Bototaa lo que sale de la boca es lo que está en el corazón! Lamentable tu comentario!» y «Botota cree que la hizo de oro» le dijeron.