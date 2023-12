Patricia Maldonado confirma impactante decisión sobre Las Indomables

Luego de su polémica salida de la televisión, Patricia Maldonado encontró un nicho en YouTube, con su programa online Las Indomables, donde se ha visto varias veces en la polémica por los deslenguados dichos que se manda sobre temas de contingencia.

Es en este contexto que en el último capítulo del espacio, la opinóloga dejó la escoba entre sus seguidores, al dar a conocer una inesperada noticia con relación al programa al que estuvo al mando por más de cuatro años.

Patricia Maldonado confirma el fin de Las Indomables

«Vamos a tomar otras riendas, es importante que la gente sepa y no avisarles a último minuto, cada una seguirá con riendas distintas. Yo pensaba en llegar al 30 de diciembre y decirles que este programa no va a continuar, pero yo creo que es importante que ustedes sepan», comenzó señalando Patricia Maldonado.

Siguiendo por esta línea, la también cantante reveló que seguirá haciendo contenido, solo que no en un canal diferente. «Yo voy a seguir con otro canal, pero todavía no y la Cata seguirá con otras cosas. Hemos trabajado con cariño, con respeto, con amor, sin fines de lucros».

«Si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante, en casi 4 años», continuó.

Junto con esto, Patricia Maldonado mencionó que una de las razones para el término de Las Indomables es que está con una serie de eventos alrededor de Chile.

«Tengo una lista impresionante de trabajo, llegué a un arreglo con TV+ para no abandonarlo y no me va dar el tiempo con todo. ¿Cómo lo hago? (…) Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara opinando» indicó. Además de mencionar que el último programa será el 30 de diciembre.