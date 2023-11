Luis Mateucci deja la escoba con reflexión sobre Daniela Aránguiz

Hace unos meses que Luis Mateucci y Daniela Aránguiz se vieron en el centro de la noticia, al conocerse que tras la separación de la chiquilla con Mago Valdivia, comenzaron a salir, formando una relación a la que nunca le pusieron nombre.

Pero de cara al ingreso del argentino a Tierra Brava, la ex Mekano terminó con su romance, para que llegara soltero al reality. «Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no», señaló el chiquillo en su momento.

Y aunque aseguraba estar más que enamorado de Daniela Aránguiz, bastaron solo unas semanas para que Luis Mateucci comenzara a coquetear de lo lindo con Alexandra ‘La Chama’ Méndez, con quien se le ve de lo más feliz.

Es en este contexto que, en el último capítulo de Tierra Brava, Fabio Agostini le preguntó si acaso echaba de menos a su ex amor, con una respuesta que sorprendió a más de uno. «No sé si la extraño, porque con la Chama estoy bien».

Siguiendo por esta línea, Luis Mateucci agregó que «(La Chama) es una mina que me cuadra porque, aunque claramente estar aquí adentro es distinto que afuera, me sorprendió que pensamos muy iguales».

El único problema es que el chico reality no sabe que dentro de poco Daniela Aránguiz hará su ingreso al programa de telerrealidad, donde promete dejar la escoba en contra de su ex pinche y la venezolana.

Daniela Aránguiz en Tierra Brava

«A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban. De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!», afirmó la panelista de farándula sobre su llegada al espacio.

Junto con agregar que «nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer… y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara».