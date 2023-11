Pamela Díaz participó de arriesgada actividad en Tierra Brava: La cubrieron más de 30 mil abejas

La noche de este domingo se vivió un nuevo capítulo de Tierra Brava, el que sin duda estuvo marcado por una curiosa actividad, donde Pamela Díaz se robó todas las miradas al jugársela en un delicado reto.

Resulta que hasta la hacienda ubicada en Perú, llegó Daniel, un experto domador de abejas, les enseñó a sacar miel y a tratar con los insectos en sus panales.

Junto con esto, les enseñó las propiedades bioestimulantes y analgésicas de las picaduras de abeja, y les mostró el «baño de abejas», que consiste en sacar el panal y aplicar las abejas en el cuerpo descubierto de alguien.

Para la sorpresa de todos, Pamela Díaz se ofreció a hacerlo, y la cubrieron unas 30 mil abejas. Pese a que fue picada algunas veces, La Fiera, de la mano de Fabio, dijo haber disfrutado de la experiencia.

Pamela Díaz y el reto de las abejas

«No me gustan los animales, me dan miedo, me cargan, pero me encantan las serpientes. Esto ya lo había hecho antes con traje, que no es lo mismo. Por eso ahora fue muy entretenido», explicó sobre este desafío, agregando que se siente muy orgullosa de haberse atrevido.

«Me pareció bacán y pedí que me sacaran una foto porque esto no lo iba a hacer nunca más. Nadie quiso hacerlo, ni siquiera la Angélica (Sepúlveda), tan fierecilla que es. Sólo yo me atreví», continuó Pamela Díaz

Acerca de las sensaciones que tuvo mientras lucía este verdadero traje de abejas, la participante destaca los zumbidos: «El ruido me pareció muy interesante, porque era tan fuerte que no escuchaba a nadie, y es rico estar aislada».

Como suele pasar en estas actividades, Pamela Díaz terminó picada por algunas de las abejas. Lo que de todos modos no es peligroso, pues la picadura de este insecto tiene importantes propiedades analgésicas y curativas. «Me picaron seis, dos veces en la garganta, eso me dolió igual».