¡Más de una década casados!: Esta es la esposa de Arturo Longton

Arturo Longton es uno de los nombres que más se está robando las miradas actualmente en el reality Tierra Brava. Sin embargo, un dato poco conocido es que este hombre actualmente se encuentra legalmente casado.

Todo esto toma mayor sorpresa para quienes usualmente están siguiendo el programa, por los constantes rumores que existen respecto a un posible romance entre Arturo y Shirley Arica.

¿Quién es la esposa de Arturo Longton?

Como ya te veníamos contando, esta relación matrimonial lleva más de 10 años, siendo específicamente 13 los aniversarios que han logrado cumplir bajo la unión civil.

Ahora, la gran pregunta que muchos se harán es la siguiente. ¿Quién es la pareja de Arturo Longton? Se trata específicamente Daphnee Bunney, quien tiene actualmente 45 años y es ingeniera comercial.

Ambos se conocieron en la Quinta Región, en donde terminaron pololeando durante 10 años y contrayendo matrimonio en noviembre del año 2010.

Sin embargo, la relación no duró tanto tiempo y terminaron separándose, aunque según las propias palabras de Longton, esta separación aún no es efectiva en el ámbito legal.

La separación

Fue durante la presentación de Arturo Longton en el programa «Socios de la Parrilla», en donde el chico reality dio a conocer su situación actual en el ámbito del matrimonio. «Siempre he estado casado, nunca me he separado legalmente», declaró en un inicio.

Posteriormente agregó: «Tenemos como una relación bien especial nosotros dos (…) Nunca tuvimos hijos y como que nos vamos a querer toda la vida… y de repente como que estamos juntos, pero no estamos».

Aunque también agregó que Daphnee no es como cualquier expareja para él. «Es extraño, porque yo he tenido parejas entre medio, pero yo doy mi vida por ella y no por mi pareja; es una cosa como un karma».

Finalmente cerró expresando lo siguiente: «Por ejemplo, tú me preguntas ‘¿por quién das tu vida?’, y yo doy mi vida por ella po’, así, como tú la das por tu hijo o tu hija, yo la doy por ella y nadie más», según consignó RadioActiva.