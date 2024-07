Arturo Longton confiesa sus motivos para irse de Chile: «Todos los días hay tragedias, accidentes o encerronas»

Días atrás, Arturo Longton se vio en el centro de la noticia farandulera, luego de que revelara a sus seguidores a través de Instagram, que tomó la decisión de irse de nuestro país para vivir ni más ni menos que en Brasil.

Para comenzar, el chico reality señaló que su viaje no tenía vuelta, y que «de Sao Paulo me voy a Río de Janeiro solo y ahí no sé qué va a pasar. Voy día a día». Agregando que «quiero encontrar algún lugar para instalarme en un futuro cercano, no creo que sea Río, quizás un pueblo cercano de por acá».

Es en este contexto que ahora, en conversación con LUN, Arturo Longton entregó nuevos detalles de los motivos que lo llevaron a dejar Chile y cómo han sido estos primeros días viviendo en el extranjero.

«Me vine la semana pasada por trabajo y me quedé más días para buscar lugares en pueblos cercanos a Sao Paulo. Hace unos años estuve en Ubatuba y Paraty y son súper lindos y tranquilos», comenzó relatando el ex Tierra Brava.

Junto con esto, agregó que «la gente en Brasil tiene otra energía, son buena onda, todos sonríen y eso me hace feliz porque yo siempre tengo buena vibra».

Arturo Longton y sus motivos para dejar Chile

Por otro lado, Arturo Longton explicó que «en cambio en Chile andan todos amargados y con rabia y me contamino mucho». Lo que para él se le «hace difícil porque yo soy medio depre y necesito gente que me tire para arriba».

Al ser consultado si acaso ya no le gusta nuestro país, confesó que «aunque tengas una buena situación económica no se puede disfrutar la vida, ahora tienes que encerrarte temprano en tu casa, todos los días hay tragedias, accidentes o encerronas. De hecho, yo vendí mi auto hace un año por lo mismo, Ni loco me compro otro auto».

«Además, el clima es horrible y no hay mucho que hacer: ver a la familia o ir a comer a un restaurante y sería», afirmó.

Pasando a su nueva vida en Brasil, Arturo Longton aseguró que «mi idea es instalarme lo antes posible, porque lo vengo pensando hace dos años y nunca lo hago, porque cuesta. Mis raíces están en Chile y tengo ofertas de pegas buenas».

«Quiero pensar más en mí y tomar la decisión. El trabajo en Juega en línea me lo permite, porque no requiere un horario convencional y me va increíble. No necesito un emprendimiento». Junto con mencionar que un amigo ya le está ayudando a buscar su espacio propio «al que pueda venirme siempre, que sea mi primera opción y que Chile sea la segunda».

Por último, afirmó que no tiene miedo a vivir en otro país. «Me he acostumbrado a la soledad. Estoy casi siempre solo, mis amigos ya están casados con hijos y tienen trabajos convencionales. Ahora mismo estoy solo en un hotel».