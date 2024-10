«Me sentía hecho pedazos»: Arturo Longton cuenta la firme de su salida de Canal 13

Este jueves se conoció la salida definitiva de Arturo Longton de ‘Hay que decirlo’, esto luego de que saliera de pantalla a principios de agosto, estando tan solo por tres semanas en el programa de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Frente a esto, es que el chico reality dio una entrevista a Las Últimas Noticias en la que se refirió a los delicados motivos que lo llevaron a dejar Canal 13.

Los motivos que llevaron a Arturo Longton a dejar Hay que decirlo

Se debe mencionar que Arturo Longton estuvo solo en los primeros capítulos de Hay que decirlo, tras lo cual debió someterse a una cirugía de codo, impidiéndole participar del espacio.

«Cuando partió yo recién estaba operado del túnel carpiano en ambas manos, lo cual me tenía sin hacer deportes, y después me dijeron que tenía que operarme un codo. Ahí se me vino el mundo abajo», afirmó en el medio antes nombrado.

Es en este contexto que, recientemente, Canal 13 confirmó la salida de Arturo Longton, de mutuo acuerdo. «Yo me había instalado en Santiago. Estaba súper desmotivado, no podía ni abrir una botella. Me afectaba en la vida diaria y yo soy hipersensible».

«Esto me tenía muy afectada la cabeza, mi salud mental estaba muy deteriorada, así que decidí dar un paso al costado. Me sentía físicamente hecho pedazos», continuó el ahora ex panelista.

Por otro lado, Arturo Longton explicó que su paso por Tierra Brava afectó aún más su salud, ya que sufrió una fuerte caída en una de las competencias, que lo llevó a dejar el reality.

«No era ningún aporte en el programa, andaba muy bajo de energía. No me sentía a mi 100 por ciento, no era lo más óptimo para mí. Me devolví a Viña del Mar, para recuperarme bien y para eso necesito no estresarme mucho», cerró.