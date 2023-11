Camilísima arremete contra Sebastián Ramírez tras comentario de su vida amorosa: «No puedo hacer vista gorda»

Quedó la escoba en el mundo de la farándula, luego de que Camila Campos, más conocida como Camilísima, se lanzara con todo en contra de Sebastián Ramírez, con quien mantuvo una relación hasta su ingreso a Gran Hermano Chile, y quien en las últimas horas la involucró con un conocido futbolista.

Todo comenzó luego de que en el reality se mostrara al participante conversar con Cony Capelli sobre el supuesto beso que se dio la influencer con Fernando ‘Bambino’ Altamirano. Momento en el que Ramírez afirmó que esta mantenía una relación hace un año con Alexis Sánchez, lo que ella negó.

Es en este contexto que, Camilísima no dudó en dedicarle unas duras palabras a su ex, a través de un extenso mensaje en sus historias de Instagram.

El mensaje de Camilísima contra Sebastián Ramírez

«Sebastián Ramírez miente y lo hace porque una vez más intenta convencerse a sí mismo de una realidad inventada por él respecto a mi persona», comenzó escribiendo la joven.

Junto con agregar que «A propósito de sus dichos en GH, que son difamación, quiero aclarar que hace un año con el señor Ramírez éramos pareja (hay una entrevista de febrero a página completa que dimos a LUN y producción de GH nos vio juntos el día de su ingreso)».

«Razón por la que no tiene sentido que me esté vinculado amorosamente a un tercero con tanta irresponsabilidad», continuó Camilísima.

«Lo que está haciendo es dejar en claro a toda costa que el falso rumor de Bambino no puede afectarle, porque ‘yo llevo un año saliendo con otra persona (curiosamente de renombre) y no soy su ex’», añadió.

Además de mencionar que «hace ese preciso énfasis, con un tono gracioso/chismoso para desviar la atención. Valiente manera de validarse como hombre superado, en base a mentiras graves producto del ego y el egoísmo. Por mi lado, que he intentado ser bastante respetuosa con él públicamente, esta vez no puedo hacer vista gorda. Me estoy cansando del silencio. Todo siempre va a estar bien mientras mi nombre y mi reputación no estén en juego».

Para cerrar, Camilísima indicó: «Ya me quedé callada saliendo de TB, donde me llevé una tremenda decepción de su parte. Simplemente hay cosas que no se hacen. Pero también sé que hay personas que traspasan todo límite. No es fácil publicar esto, pero es en este momento el único medio que elijo para constatar y defenderme. Gracias por el apoyo siempre. Avanzar y superar tiene mucho de aceptar (esto es importante de recordar)».