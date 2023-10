«Peor cara a cara que has hecho»: Pamela Díaz sacó las garras en su primera nominación en Tierra Brava

Este martes en la noche se estrenó un nuevo capítulo de Tierra Brava, en el que hicieron el primer cara a cara para elegir a la tercera nominada que deberá enfrentarse a Camila Arismendi y Camilísima para seguir en el reality.

Ambos equipos se pusieron de acuerdo en esta oportunidad para votar en masa a uno de los participantes del equipo rival para llevarla a eliminación. Y cuando llegó el turno de Pamela Díaz, sacó su personalidad como la Fiera y arremetió con todo en contra de Shirley Arica.

En primer lugar, la comunicadora se mandó un duro comentario hacia el equipo rojo, quienes terminaron descalificados de la prueba grupal de esta semana, luego de que hicieran trampa para ganarla.

«Primero, quiero felicitar a mi equipo, que si nos pasa esa vergüenza, yo me muero aquí sentada, que estemos reclamando», comenzó señalando Pamela Díaz.

Pamela Díaz arremete con todo en Tierra Brava

Tras esto, es que agregó: «Mi voto obviamente es por estrategia, porque nos pusimos de acuerdo, pero también es personal. Estoy hablando con Shirley, que puede pasar adelante por favor».

«Mi tema es personal, uno, porque no te conozco y no creo que te conozca. Creo que te vas a ir ahora en la competencia. Durante todo este tiempo que hemos estado, no hemos tenido más que con suerte un ‘hola’ y ‘chao’, que fue el primer día y de ahí no tengo nada más que decirte, ni si me caes bien o mal, ni nada» continuó.

Junto con lo que Pamela Díaz señaló que «por eso es personal, porque más allá de que sea estratégica con mis compañeros que nos ponemos de acuerdo, no como ustedes. Aquí estoy para decirte que es personal tanto como estratégico».

Luego de escuchar los argumentos de la Fiera, Shirley, quien es conocida en su país como ‘La Patrona’, le respondió: «Bueno, es mutuo, creo que si no nos hemos conocido es porque no me interesa conocerte«. A lo que la chilena mencionó «por eso nunca te hable».

Frente a esto, la chica reality solo le dijo «listo» y le dio la espalda para volver a su asiento. Momento en el que Pamela Díaz le lanzó sin filtro: «¿Ella no era la ganaba realities y era tan buena? Es el peor cara a cara que has hecho (…) pensé que tenías más argumentos«.

Hay que mencionar que al final, Shirley Arica se convirtió en la nueva nominada, luego de que Fabio Agostini le diera un voto más, tras quedar empatado con Valentina ‘La Guarén’ Torres.