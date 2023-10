¡Terremoto en Gran Hermano! Esta es la próxima participante que renunciaría

Sin duda que Gran Hermano Chile se ha visto en el centro de la polémica durante las últimas semanas, esto luego de que viviera una seguidilla de renuncias e intentos de renuncias por parte de los participantes. Lo que llevó al último repechaje del programa.

Es en este contexto que ahora, una de las participantes más queridas, dio a entender que tiene toda la intención de abandonar el encierro dentro de las próximas horas.

Resulta que la jornada de este sábado se pudo ver una conversación entre iCata y Skarleth Labra, en la cual la streamer afirmó que renunciaría a Gran Hermano Chile.

Todo comenzó, luego de que la adolescente le comentara a su compañera que Jorge Aldoney quería dejar el reality y que presentaría su renuncia. Frente a esto, es que la influencer le dijo que tendría que hacerlo después que ella, oyes también dejaría el espacio de Chilevisión.

«Después de mi, tiene que esperarse, tiene que esperarse a que me vaya yo primero» aseguró iCata. Junto con agregar que «yo lo voy a hablar mañana, no el lunes. El lunes voy a hablar, porque no me quiero ir el lunes, me quiero ir el jueves puede ser, porque el jueves cumplo un mes (en la casa)».

🔴 iCata renunciará a Gran Hermano este lunes #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo Skarleth: Parece que Jorge va a renunciar iCata: Después de mí el hueón, tiene que esperarse. Yo voy a hablar (…) el lunes, pero no me quiero ir el mismo lunes, me quiero ir el… pic.twitter.com/TtXWvaw9lq — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 15, 2023

¿Por qué iCata dejaría Gran Hermano?

Como se podía esperar, los fanáticos de Gran Hermano se mostraron más que sorprendidos por la intención de iCata de renunciar a la casa más famosa del mundo. Pues al poco tiempo de su ingreso, la chiquilla se convirtió en una de las participantes más queridas por el público.

Es en este contexto que comenzó a circular un fuerte rumor en redes sociales, en el que se indicaba que la joven tiene compromisos previos con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, por lo que tiene que dejar el espacio, de cara al comienzo del evento deportivo el próximo viernes 20 de octubre.