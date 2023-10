«Ahora se anda dando besos con una niña»: Destrozan a Jorge tras apasionado beso con Skarleth en Gran Hermano

La noche de este domingo se mostró uno de los momentos más comentados por el público de Gran Hermano Chile. Pues tras meses de especulaciones, Skarleth Labra y Jorge Aldoney confesaron su atracción y terminaron dándose apasionados besos.

Todo comenzó cuando la adolescente llegó a acompañar al Mister Chile, que estaba recostado en el suelo, quien le comentó que «a veces no aguanto», frente a lo que su compañera le dijo: «Pero no vas a renunciar, supongo». Momento en el que señaló que no se refería a eso y le dio un corto beso, para luego decir que «eso nunca pasó».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que horas más tarde, Jorge estaba acostado en su cama y Skarleth comenzó a maquillarlo, lo que terminó en una nueva sesión de besos, solo que mucho más apasionados. «Puede venir alguien silenciosamente y pillar esta escena, ¿cómo quedarías?», dijo la chiquilla entre risas, mientras él afirmaba que se haría el desentendido.

Hacen bolsa a Jorge por su beso en Gran Hermano

Como se podía esperar, los seguidores de Gran Hermano no dudaron en lanzarse con todo en contra del modelo, partiendo por la notoria diferencia de edad que tiene con la influencer. Pues él tiene 27 años, mientras que la joven recién cumplió los 18 años hace cuatro meses y tan solo dos días antes de entrar al reality.

Y esto no es todo, ya que la semana pasada entró a la casa la ex polola de Jorge, de quien aseguró que todavía sentía cosas e incluso mantuvieron relaciones sexuales durante su visita.

«No ella es muy niñita pa él que es un señor»; «0 responsabilidad afectiva con la ex… wn penca»; «es raro pensar que la Skarleth el año pasado estaba en el colegio»; «Jorge lloraba por la ex, dijo que la amaba, la mina entró, tiraron y ahora el wn se está comiendo a la skar»; «El problema no es que tengan 10 años de diferencia, el problema es la edad de Skarleth, lit acaba de salir del colegio»; «Jorge es un real malditoooo, hizo ir a la ex, comérsela como quiso, para ahora estar así con Skarleth»; «terrible que les parezca normal que una mina recién cumpliendo 18 y un weon casi de 30 estén juntos» y «Me da asco ver a Jorge, pienso en cómo jugó con su ex, hizo que ella viajara para verlo, todos sabemos lo que pasó y ahora se anda dando besos con una niña».