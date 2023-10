«No sé por qué solamente escucharon a la mujer esa»: Hacen bolsa a Mónica de Gran Hermano por defensa a Rubén Gutiérrez

Durante las últimas horas, Mónica Ramos se vio en el centro de la polémica, luego de hacer una transmisión en vivo, en la que se refirió a varios temas relacionados con su paso por Gran Hermano Chile.

Resulta que en medio de su live, la señora de 77 años, no dudó en hacer una férrea defensa hacia Rubén Gutiérrez, participante que terminó expulsado tras una acusación de agresión sexual por parte de Scarlette Gálvez, más conocida como ‘Skarcita’.

Para comenzar, Mónica comentó de entrada que al ex carabinero: «lo quiero mucho, lo quiero todavía». Siguiendo por esta línea, es que Ramos compartió su opinión y descargo por la cuestionada situación que ocurrió al interior de Gran Hermano.

Mónica Ramos se llena de críticas por su defensa a Rubén

Eso si, la cosa no terminó ahí, pues la señora se refirió de forma sincera sobre la acusación que se vivió al interior del reality, cuando sacaron a Rubén sin opción de réplica en vivo tras la grave acusación de Scarlette por una agresión sexual.

Frente a esto, la ex participante de Gran Hermano aseguró que la situación era: «Muy injusto de que no los hayan llamado a los dos», sincerando que debieran haber escuchado las dos versiones.

Mientras que para cerrar, indicó que: «No sé por qué solamente escucharon a la mujer esa y no a Rubén».

Ustedes ayer apenados porque la señora Mónica necesita dinero Mientras tanto la señora Mónica: «encontré injusto el hecho de que no los hayan llamado a los dos, no sé por qué solamente escucharon a la mujer esa y no a Rubén» #GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/SC5Ah3Xc4q — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 12, 2023

De todas formas, se debe mencionar que, antes de su salida, el propio Rubén contó en la piscina que lo habían llamado para contar su versión. Por lo mismo que en redes sociales se llenó de críticas por parte del público.

«Pero como si ayer le daba tantos besos y abrazos a la scarlecita quien la entiende a la señora»; «Pero si el mismo Rubén en la piscina dijo que contó su versión en el confesionario»; «Señora, la mujer esa tiene nombre… se llama… ehh no lo recuerdo ahora… pero tiene…»; «Vieja weona pero que más se espera si tiene al lado a su hijo que esta funao hasta por las hijas»; «Siempre se refirió así hacia las mujeres. También lo hizo con Pincoya. No sé si será algo generacional, pero me molesta caleta eso de ella.»; «igual tiene razón, deben escuchar las dos partes wkdbjs» o «Nunca me genero ternura esta señora. La siento una malvada oculta. Es muy fea la forma que usa para mencionar a su ex compañera. Que dirá su Jehova Dios ??», le dejaron