Ignacia Michelson deja la escoba con deslenguado comentario en Gran Hermano: «No chupan la z…»

Este lunes, se emitió un capítulo especial de Gran Hermano Chile, ya que en vez de la entrevista con la última eliminada y los panelistas, estuvo solo Diana Bolocco mostrando algunos momentos más llamativos de las últimas horas, además del típico «espiando la casa».

Y durante ese momento, es que Ignacia Michelson se robó todas la miradas al lanzar un osado comentario. Resulta que la chiquilla estaba conversando con Raimundo Cerda un tema de índole sexual, mientras Cony Capelli, Scarlette Gálvez y Alessia Traverso la escuchaban.

«Lo que yo sé es que a mí me carga andar con zorrones porque son aburridísimos» es lo primero que se le escuchó decir. Junto con agregar sin filtro: «Y follan mal y no chupan la zorra, punto, fin del comunicado. Adiós».

Tras esto, es que Rai intentó decir «entonces, por lo mismo te digo…», antes de que Ignacia Michelson lo interrumpiera y lanzara «en conclusión, a mí me gustan los bandidos: ¿por qué? Porque lo hacen bien, les gusta el escupito, y pam-pam-pam, te ponen pam-pam-pam». Frente a lo que el rubio dijo sin mucho éxito «por lo mismo te digo que no me taches de zorrón».

Las reacciones que dejaron los dichos de Ignacia Michelson

Obviamente que los seguidores de Gran Hermano Chile no se quedaron ajenos al deslenguado comentario de la influencer, en especial, luego de que el usuario @SoyAleeOrtiz subiera el momento a redes sociales, donde recibió decenas de respuestas.

«O sea que: los zorrones son malos pal catre»; «Nueva descripción de Zorron, son malos en la cama!»; «Soy team bandido»; «rai diciendo que no es zorron con la cosecha de papas de todo un año en la boca»; «Y rápidamente Rai aclarando que no es zorrón»; «confirmo los dichos de Nachita!»; «Muy de acuerdo con la señorita Michelson»; «Nueva frase de tatuaje desbloqueada» y «Rai se sintió aludido» le escribieron.