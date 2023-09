«Desde La Pintana al Times Square»: Paula Rivas se luce llegando a las pantallas de Nueva York

No cabe duda que Paula Rivas está pasando por un gran momento en su carrera. Pues se convirtió en la primera artista del género tropical de Chile, en conseguir el apoyo de Spotify dentro del programa exclusivo

para las mujeres más influyentes de la música, apareciendo ni más ni menos que en la pantallas de Times Square.

Resulta que a la intérprete de ‘como te voy a olvidar’, la incluyeron como portada de la campaña Equal de la plataforma de música, que busca fomentar la igualdad de las mujeres en la industria, profundizando en el éxito que están teniendo en la actualidad.

Y en su aparición en el conocido punto de Nueva York se mostró ‘ahora vienes a llorar’, la nueva canción de Paula Rivas. Además de ‘como yo ninguna’, uno de los temas más populares de su último disco.

Paula Rivas y su aparición en Times Square

Es en este contexto que, tras la aparición de su imagen en Times Square, la propia cantante nacional recurrió a su Instagram, donde compartió un emotivo posteo sobre lo que ha sido su carrera hasta llegar a este momento.

«Desde La Pintana al Times Square de Nueva York 🙌🏼🙌🏼🙌🏼😱 WOMEN AT FULL VOLUMEN!!!!! Como dice mi slogan PODER FEMENINO PRESENTE!», comenzó escribiendo la cantante.

Siguiendo por esta línea, Paula Rivas agregó: «Recuerdo como si fuese ayer cuando comencé a cantar y le pedía a mi tata, QEPD, que me presentara para salir a un inventado escenario (living) y yo salía detrás de una cortina con 5 años de edad, ya venía conmigo el sueño de ser artista».

«Desde ese entonces, no me he separado de la música. Siempre he escuchado a mi corazón, que me ha llevado por el camino más largo…ese que solo sabe del trabajo arduo y de mantenerse firme contra toda duda…y bien! Pues cada lagrima, cada decepción, cada puerta cerrada, hoy las veo reflejadas en este gran hito… lo gané YO!» continuó.

Además de mencionar que «mi única estrategia…hacer noticia por mi música, creer en mi, en mi voz, en mi talento y no escuchar ningún ruido externo… transformación que me llevó a la metamorfósis más hermosa de mi vida… creer en mi y en mi poder».

«EMPODERADA seguí avanzando hacia mis sueños y cada momento difícil me fue haciendo INVENCIBLE. La oruga… finalmente se convirtió en MARIPOSA 🦋 y mis colores hoy reflejan todo el amor que traigo conmigo y que puedo entregar a través de la música ✨👑», afirmó Paula Rivas.