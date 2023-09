Christell Rodríguez sorprende con foto de su juventud junto a primo que entra a Tierra Brava

La tarde de este miércoles Tierra Brava confirmó a un nuevo participante, Jhonatan Mujica, modelo de 28 años que es más que conocido por trabajar con marcas tan reconocidas como Dolce & Gabanna, Armani, Gucci, Versace y Eleventy.

Nacido en España de madre chilena, pero criado en Venezuela, el joven llegó a Chile a los 9 años, arrancando de la crisis económica, y pasó toda su adolescencia en nuestro país. «He vivido en 11 países pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija», admite, agregando que siempre tuvo ganas de ser modelo, pero en Chile no era una carrera valorada.

En un principio, Jhonatan estudió kinesiología pero se radicó en Argentina para estudiar Medicina. «No me encontré conmigo mismo en Medicina y justo una agencia me ofreció ser modelo. Al principio no me fue bien porque yo era demasiado grande, tenía demasiados músculos, tuve que bajar 15 kilos».

Su parentesco con Christell Rodríguez

Pero sin duda, uno de los aspectos más curiosos de Mujica, es que es primo de Christell Rodríguez, a quien conoció durante su época en Rojo. «La vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria lo hace difícil».

Es en este contexto que, durante las últimas horas, la propia cantante compartió en sus historias, una foto de su adolescencia en compañía de Jhonatan Mujica y el hermano de este, luego de que un seguidor le consultara por su parentesco.

«¿El nuevo participante de Tierra Brava de verdad es tu primo?», a lo que Christell Rodríguez respondió: «cuando éramos lolos», acompañando la postal.

Por último, hay que mencionar que el chiquillo aseguró que con su paso por el reality, quiere «demostrar que yo logré llegar a la TV esforzándome, y que las oportunidades llegan, solo hay que ser paciente y espera».