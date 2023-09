¿Quién es Jhonatan Mujica, primo de Christell Rodríguez y nuevo participante de Tierra Brava?

Hace unas horas, Tierra Brava confirmó a su primer participante desconocido para sumarse al encierro. Estamos hablando de Jhonatan Mujica, quien a pesar de no tener tanta fama en nuestro país, sí es reconocido internacionalmente en su ámbito.

Resulta que el chiquillo de 28 años, es un exitoso modelo que actualmente vive en Europa y trabaja con marcas de lujo como Armani, Gucci, Versace, Eleventy y Dolce & Gabanna, conociendo incluso a uno de los fundadores de este imperio de la moda.

Jhonatan Mujica es de mamá chilena, pero nació en España y vivió en Venezuela hasta los nueve años, cuando llegó a nuestro país. «He vivido en 11 países pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija».

Más tarde, el joven estudio kinesiología, pero luego se trasladó a Argentina para seguir con medicina. «No me encontré conmigo mismo en Medicina y justo una agencia me ofreció ser modelo. Al principio no me fue bien porque yo era demasiado grande, tenía demasiados músculos, tuve que bajar 15 kilos».

Su parentesco con Christell Rodríguez

Sobre su ingreso a Tierra Brava, Jhonatan menciona que «hay muchos chicos que se sienten desilusionados con las posibilidades de surgir artísticamente en Chile, que dicen que no se puede, que no hay futuro. Yo les quiero demostrar que yo logré llegar a la TV esforzándome, y que las oportunidades llegan, sólo hay que ser paciente y espera».

Mientras que con relación a su famosa prima, el modelo confiesa que cuando llegó a nuestro país desde Venezuela recién conoció a la cantante, pero un primer momento no tuvieron tanto contacto, ya que ella estaba en su momento de mayor fama.

«La vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria lo hace difícil», confesó.