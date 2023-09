¡Imágenes fuertes! Filtran registro de la detención de Anita Alvarado en el aeropuerto de Santiago

Anita Alvarado se vio en el centro de la polémica durante los últimos días, esto luego de que el viernes en la noche la detuvieran por agredir a un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI), en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

Tras este fuerte altercado es que comenzaron a circular las primeras imágenes de lo que ocurrió, mientras que la Geisha decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos sobre su detención y acusar que se le «trató como delincuente y criminal».

Y durante la tarde de este lunes, en Sígueme y te sigo, entregaron más detalles de su detención, además de mostrar un nuevo registro exclusivo en el que se ven los momentos exactos en el que Anita Alvarado la retiene la PDI.

Anita Alvarado y los detalles de su detención

«Lo que pasa es que estábamos pasando la tarde ahí, venía de Viña del Mar (…) se nos pasó la hora porque nos metimos en una conversación profunda», comenzó explicando la farandulera.

Siguiendo por esta línea, y de acuerdo a lo consignado por Página 7, Anita Alvarado agregó que «corríamos y me pasé de la línea (de migración), y ahí altiro empezó el tironeo (…) y a mí se me salió la chuchada también, pero me tiró al piso ‘heavy’, te digo que me sacó la muñeca».

Por otro lado, la emprendedora aprovechó de reconocer que efectivamente bebió alcohol dentro del aeropuerto, pero de todas formas no dudó en criticar duramente a las autoridades policiales que lidiaron con ella. «Nunca me llevaron a hacerme exámenes para el alcohol (…) qué brutal fue, toda la noche fueron perros conmigo».

Hay que mencionar que en Contigo en la Mañana, Salvador General, abogado de Anita Alvarado, afirmó que «hemos pedido esos registros de sonido e imagen, que van a determinar si existe o no responsabilidad de ella por los hechos que se le imputan».