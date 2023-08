Tierra Brava: Filtran las supuestas exigencias de Junior Playboy para entrar al reality

La mañana de este lunes, se confirmó que Junior Playboy es el primer participante de Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13 que de a poquito va revelando más detalles de lo que será el regreso de la estación a la telerrealidad.

Sobre este nuevo desafío, aseguró que «mi look es de Thor o de vikingo medieval porque estoy conectado con la naturaleza. Siento que vengo guiado, porque no puede ser casualidad que me haya conectado tanto con la naturaleza todos estos años, y justo me invitan a un reality de estas características. He estado andando a caballo, conectándome con el lado natural, tengo comunicación con muchos animales, como los pájaros y los colibríes».

«Vengo a mostrar lo que estuve haciendo todo este tiempo, en qué me he convertido. Soy más que un hombre común y corriente: aquí hay conocimiento, sabiduría, entrega, locura. Genios habemos pocos, y soy uno de ellos. Steven Spielberg está dentro de mi cuerpo en este momento, aquí hay mucha creatividad», agregó Junior Playboy.

Siguiendo por esta línea, el chiquillo afirmó: «Esto va a ser totalmente ajeno para mí, pero en la vida es importante atreverse a hacer cosas distintas, con exigencia. Todos los realities en la Tierra van a ser normales, el problema es cuando toque hacer uno en otro planeta, con los hermanos mayores y las marcianas. Ese es el contacto que quiero hacer allá en el encierro, ver los extraterrestres que veo acá, esa conexión mística, que son poderes que tengo yo».

Las exigencias de Junior Playboy para entrar a Tierra Brava

Y luego de conocerse el ingreso de Junior Playboy al reality, el que de inmediato dejó la grande entre los seguidores de este formato, es que se comenzaron a filtrar detalles de lo que habría sido la negociación para asegurar el acuerdo.

Resulta que de acuerdo a lo recogido por FMDOS, Luis Sandoval comentó en Que te lo digo, la particular exigencia que hizo para entrar. «Habría puesto una cláusula de no estar menos de tres meses».

Pero la cosa no se queda ahí, sino que también se dio a conocer la millonaria cifra que estaría ganando. «Pidió cinco millones de pesos semanales y en tres meses son 60 millones de pesos. Me dicen que hay mucho presupuesto. Hay lucas en Canal 13».