Participante de Palabra de Honor sorprende con confesión hot: «Hice el amor con Junior Playboy»

A pesar de que todavía no lleva una semana al aire, Palabra de Honor ya ha dado noticia por varias declaraciones de sus participantes. Así es como ocurrió en las últimas horas, con una chiquilla que confesó un coqueto acercamiento con Junior Playboy.

Estamos hablando ni más ni menos que de Rubí Galusky, la primera eliminada del reality de Canal 13, quien durante su participación en el react, reveló que años atrás tuvieron un encuentro, cuando la fue a visitar a su casa.

El picarón encuentro con Junior Playboy

Resulta que Luis Mateucci le consultó en el espacio online de Palabra de Honor, le dijo: «Tengo una duda, sé que después de ‘¿Volverías con tu ex?’, se te acercó Junior Playboy».

Frente a lo cual, Ruby Galusky no tuvo problemas en relatar que «hice el amor con Junior Playboy, estaba con mucho jugo encima, pero no me arrepiento. Fue en mi casa, en La Dehesa, pero fue hace ocho años».

Siguiendo por esta línea, la chica reality confesó medio en broma que José Luis Concha -su nombre real- conoció a toda su familia, su cama y hasta a sus perros. Aunque al ser consultada sobre detalles del encuentro, afirmó que «la verdad es que no me acuerdo, tomamos mucho jugo», haciendo el gesto de beber alcohol.

Aunque de inmediato, Ruby aclaró que «sí me acuerdo que pasó». Junto con esto, afirmó que ya no tiene recuerdos de aquella noche de pasión, por lo que «tendría que volver a probarlo… Fue solo una noche».

Hay que recordar que Galusky se convirtió en la primera eliminada de Palabra de Honor, luego de que su pareja al interior del encierro, Natu Urtubias eligiera traicionarla y dejar que abandonara sola el reformatorio.