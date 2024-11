Reconocida chica reality confesó haber tenido sexo con Junior Playboy: «Fue en mi casa, hace ocho años…»

Hace unos días, una reconocida chica reality lanzó una candente confesión. Se trata de Rubí Galusky, quien habló de Junior Playboy y confesó haber tenido relaciones con la personalidad televisiva.

Cabe destacar que la papita la entregó en el react del reality de Canal 13, donde se encontraban moderando Luis Mateucci, Valentina Torres y el streamer Planettas.

La mujer que se hizo conocida por su participación en ¿Volverías con tu ex? Fue invitada al espacio web, donde transmiten el nuevo reality y reaccionan a través de Twitch y Youtube. En esa instancia, Mateucci le consultó si habría pasado algo más con Junior luego del reality.

La confesión de Rubí Galusky

Frente a la interrogante, Rubí no se complicó y lanzó una contundente respuesta. «Hice el amor con Junior Playboy, estaba con mucho jugo encima, pero no me arrepiento. Fue en mi casa, en La Dehesa, pero fue hace ocho años», señaló, según consignó Radio Activa.

Asimismo, la ex Palabra de Honor aprovechó de bromear respecto a la situación, comentando que Playboy conoció a sus perros, su cama e incluso a su familia.

Además, agregó que: «La verdad es que no me acuerdo, tomamos mucho jugo«, mientras realizaba un gesto refiriéndose a la ingesta de alcohol.

«Tendría que volver a probarlo… Fue solo una noche», cerró.

Cabe destacar que Rubí Galusky se convirtió en la primera eliminada de Palabra de Honor, nuevo reality de Canal 13.

