«Se hacía el calladito no más»: Hacen pebre a Hans por tensa discusión con Coni en Gran Hermano Chile

La noche de este martes se vivió un tenso momento en Gran Hermano Chile, luego de que Coni Capelli y Hans Valdés protagonizaran una acalorada discusión, en la que también participaron algunos de sus compañeros de encierro.

Todo comenzó a partir del particular enojo de Mónica por una torre de almohadas que armaron en la pieza. Es tras esto, que Raimundo aprovechó de aclarar que ya habían solucionado todo con la mujer de 77 años.

Pero la cosa comenzó a escalar, cuando el chiquillo se lanzó en contra de Rubén y lo acusó de «cahuinero», ya que según él, solo se dedicó a echar «leña al fuego» durante la noche. Tras esto, Coni entró a la discusión, para contar que habían puesto la torre de almohadas para evitar que Mónica viera sus interacciones más picaronas.

Es en este contexto que, la chiquilla arremetió en contra de Hans, quien también estaba a favor de la anciana. «Paren de incriminar hue… que no son porque yo no me meto con los de ustedes, no me interesa, lo que pasa ahí no me interesa».

«¿Qué tiene que ver eso?», replicó el adolescente. Mientras que Coni le insistió «Estamos aclarando todo Hans, yo puedo decir la hue… que quiera».

«El problema era de él (Rubén) y él (Raimundo). Tú estabas durmiendo, no tení’ nada que opinar. Estabas raja durmiendo», lanzó Valdés.

Frente a esto, Coni Capelli no se guardó nada y le contestó: «¿Qué te crees? Yo hago la hue… que quiero. No te metas dice, que es barsa. Te preocupas de la Moni cuando más encima ni siquiera la salvaste loco y ahora vienes».

Fans de Gran Hermano Chile arremeten contra Hans

A raíz de la fuerte discusión, es que los seguidores de Gran Hermano Chile, no dudaron en irse en contra de Hans, ya que se mostraron más que decepcionados con el actuar que ha tenido en el último tiempo, acusándolo de «soberbio», pues dentro de la casa creen que es uno de los favoritos para ganar el reality.

«Ese Hans se hacía el calladito no más y es harto choro»; «Coni y Rai GRANDE , Los únicos líderes de la casa 🙌🏻 tiene habilidades para resolver problemas y saben comunicar los demás poco que desear»; «Hans tal cual una planta carnívora… 🙄»; «Que poc0 hombre Hanss, se pica a choro con las mujeres pero con hombres se cag4 entero xdddddd»; «HANS PURA PANTALLA SE LE CALLO LA MASCARA DE NIÑO BUENO KSKDKD»; «Y el hanss ni modula 😢. Que rabia que saquen a melame rápido» y «HANS, TE COCINASTE CON NOSOTROS».