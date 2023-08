«Me llevo aguantando esto…» Naya Fácil se aburrió de las críticas a sus cirugías estéticas

Hace unos días te contamos que Naya Fácil mostró los primeros resultados a la nueva rinoplastía que se hizo, en esta ocasión, no solo para perfilar su nariz, sino que también para arreglar algunos problemas para respirar que acarreaba desde hace tiempo.

Pero al final, la influencer no tuvo la recepción que se esperaba, pues a pesar de que muchos salieron a defenderla y asegurar que se veía muy bien, gran parte del público la llenó de burlas y críticas, mencionando que antes de la operación se veía mucho mejor.

Es frente a esta situación, que la propia Naya Fácil se aburrió de los mensajes y recurrió a sus historias de Instagram, donde compartió una extensa reflexión sobre el odio que se genera en las redes sociales.

«La verdad me da mucha paja hacer, no he llorado ni nada por el estilo porque no me nace llorar, no siento pena, rabia ni nada. Estoy una chica totalmente fría, pero si siento incomodidad», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «estos días he recibido cualquier comentario negativo, así como ‘que por qué estoy tan hinchada de cara’, siempre mi cara ha sido así. Ahora, antes, siempre he sido de cara gordita. Qué hue… la gente que se siente con la atribución de andarme diciendo todo».

La honesta reflexión de Naya Fácil

«No he querido hacer historias porque sinceramente después andan diciendo ‘la Naya pasa llorando’. Yo no lloro en historias, es imposible que ustedes me vean llorar en una historia, a menos que sea de felicidad», continuó la chiquilla.

Junto con mencionar: «Bloquearon brígido un sentimiento en mí. Antes podía desahogarme, llorar. Imagínense ser yo, despertar, querer ver tus mensajes y ni siquiera me responden la historia de lo que yo estoy hablando, lo único que hacen es responderme ‘ay estás súper gordita, y tu pelo’. Me han criticado caleta mi pelo, me estoy haciendo mil y un tratamiento en mi pelo para recuperarlo, pero eso es mi tema. Tú no andas ni con mi cara, ni con mi pelo, no sé qué manía tiene la gente de amargarme el día de esa manera».

Para cerrar, Naya Fácil comentó que cuando sube cosas a la web, es para compartirlo con sus fans, no pedir su opinión. «Me da paja porque cuando yo a ustedes les muestro algo, yo les cuento, no les pido opinión. Me llevo aguantando esto de cuando me operé la nariz. Tienen que saber el límite entre una cosa y otra cosa, porque yo también soy persona. Yo también siento».

«Me llevo aguantando todos los comentarios desde ese día. Piensen que yo llevo toda la semana cargando este tipo de comentario. Me dicen ‘eso te pasa por buscar lugares baratos’. Invertí cinco millones en mi nariz para que me vengan a decir que me quedó chueca. De verdad me cag… psicológicamente» cerró.