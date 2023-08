«Te quedó chueca y rara»: Hacen pebre a Naya Fácil tras mostrar resultados de operación en la nariz

Hace un par de semanas, Naya Fácil dejó la escoba entre sus seguidores, al anunciar que había entrado nuevamente a pabellón, esta vez para enchularse nuevamente la nariz y arreglar algunos problemas que habían quedado con su primera cirugía.

Resulta que de acuerdo a lo que comentó en ese momento, se sometió a la segunda rinoplastia, no solo por fines estéticos, sino que también de salud, pues «la hice funcional para respirar mejor».

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «obviamente me la enchulé un poquitito más. Salió todo súper bien, cero dolor, cero mareos, cero náuseas. Lo único que puedo agradecer es que tengo una recuperación de otro nivel».

«Por fin voy a poder respirar, yo nunca he respirado en mi vida por la nariz. Va a ser una cuestión completamente nueva», comentó la influencer, además de contar la firme sobre lo que tuvo que pagar por ella. «Me salió nada menos y nada más que la suma de cuatro bellos palitos (cuatro millones de pesos)».

Desde ese momento que Naya se ha dedicado a mostrar actualizaciones de su recuperación, luciéndose en sus historias de Instagram con una férula, revelando que solo el cirujano puede retirársela, cuando haya pasado el tiempo necesario.

¿Cómo quedó la nueva nariz de Naya Fácil?

Es en este contexto que en los últimos minutos, compartió un corto registro a través de la red social de la camarita, donde se le puede ver luciendo los primeros resultados de su operación. En el video apareciendo luciendo una tenida invernal, junto al mensaje: «Mi nuevo perfil«.

Pero al parecer sus seguidores no quedaron nada contentos con su look, así que le llovieron las críticas. «No es en mala pero con la primera rinoplastia tu nariz ya se veía perfecta. Pero lamentablemente las cirugías se vuelven adicción»; «Otra vez no te dejaron bien la nariz»; «soy yo o le quedo chueca»; «Naya creo que te quedó chueca y rara» y «Parece que la jodieron! Tiene la nariz como Michel Jackson».