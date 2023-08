Impacto en Gran Hermano Chile: Por este motivo funan a conocido participante

Esta semana en Gran Hermano Chile, sin dudar, ha sido una de las mejores para la «Familia Lulo», pues consiguieron hacer las dos nominaciones especiales, mientras que Raimundo, el nuevo integrante del grupo, se convirtió en el líder de la semana.

Por lo mismo, que el chiquillo, decidió salvar de la placa a Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, aumentando así las posibilidades de salvar a Cony, pues ahora los seguidores de los Lulos, solamente tienen que cuidarla a ella de la eliminación.

Mientras que por el otro lado, Jorge Aldoney está teniendo una de las peores semanas en Gran Hermano Chile, pues perdió la prueba del líder de la semana, su gran amiga Skarleth es la principal apuntada para salir eliminada y tampoco pudo hacer la nominación espontánea y fulminante

Pero la cosa no que queda ahí, ya que durante la prueba del «congelado», tanto Trinidad, Sebastián y Estefanía, le lanzaron varios palos, desde que se ve mejor en las fotos que en persona, hasta Trini, quien aseguró sentirse «decepcionada» de él.

A raíz de todo esto, en redes sociales se considera que la semana de Jorge ha sido la más nefasta desde que comenzó. Incluso, por si fuera poco, durante la prueba del presupuesto, el ex Míster Mundo Chile sufrió un accidente en sus partes genitales.

La funa a Jorge de Gran Hermano Chile

Y es sumada a toda esta situación, es que hace algunas hora, desde la organización «Mister Chile» se quisieron separar del apodo que recibió Jorge, «Mister Chile»:

«Queremos aclarar que Jorge no es Mr. Chile de nuestra organización, y que él no nos representa laboralmente, ya que no posee los valores que les inculcamos a nuestros ganadores para que nos representen en el extranjero. Después de actitudes muy groseras por sus redes sociales, hacia nuestra organización, no supimos más de él hasta ahora».

«Sin rencores le deseamos éxito en sus proyectos», comentaron en la publicación que compartieron desde el medio Infama.

Hay que mencionar que a Jorge en realidad ganó el concurso de Mister Mundo Chile en 2022, clasificando para el concurso internacional de Mister World.