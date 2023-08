Esta es la curiosa petición de Seba Ramírez en evento discotequero tras salida de Gran Hermano

A casi una semana de su polémica renuncia a Gran Hermano Chile, Sebastián Ramírez volvió a los eventos discotequeros, instancia en la que hizo participar a los hombres y mujeres que estaban presentes en un curioso juego.

Resulta que la usuaria de TikTok @caatadr, que estaba presente en la disco de Antofagasta, grabó lo ocurrido y lo viralizó en redes sociales, sorprendiendo con la temática que hizo el chico reality.

En un principio, Seba Ramírez tomó el micrófono y le gritó al público: «Oye, quiero subir a tres minas que se llamen Coni», desatando los gritos de inmediato.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el ex Gran Hermano agregó: «Ahora, los que se llamen Jorge… acá hay uno, faltan dos hueones más… falta un puro hueón no más», entre las risas del público.

La joven, que subió el registro a la red social de videos, escribió: «Un personaje de aquellos», recibiendo más de 110 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de los usuarios de redes sociales.

Los comentarios que desató el evento de Seba Ramírez

Como era de esperar, los fanáticos de Gran Hermano Chile, no dudaron en llenar de comentarios el video del evento de Seba Ramírez, recordando que algunos ex participantes del programa, como Bambino y Vivi, estaban seguros de que al salir, estarían llenos de trabajo en discoteques, y el único que lo ha conseguido es su compañero.

Hay que señalar que a muchos le llamó la atención la petición de Tatán, pues es conocido que en el encierro tuvo una relación más que polémica con Coni Capelli, incluso con acusaciones de violencia. Mientras que Jorge, desde el primer día se convirtió en su «enemigo».

Por último, se debe mencionar que Seba Ramírez dejó la escoba, luego de lanzar un particular comentario sobre su futuro en televisión. «Buenas noches, amigos. Un abrazo grande. No vean el reality hasta que entre yo. Chao».