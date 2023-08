Ministra de la Mujer toma potente medida contra Gran Hermano tras acusación de acoso a Coni

No cabe duda que la salida de Sebastián Ramírez de Gran Hermano Chile se convirtió en una de las más polémicas, no solo porque renunció al espacio, sino que ahora el Ministerio de Mujer y Equidad de Género anunció medidas con respecto a algunas de sus acciones.

Así es como lo mencionó la propia ministra Antonia Orellana, quien se refirió a los dichos de Constanza Capelli, quien durante el fin de semana, dio pistas sobre una compleja situación de acoso que vivió con el ahora exjugador.

Los dichos de Coni Capelli en Gran Hermano y la respuesta de la ministra

«Cuando me iba, (Sebastián) me perseguía. Venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte. Yo me iba a duchar y él me encerraba, yo desnuda, y eso se ve muy fuerte afuera», es parte de lo que mencionó la joven de 27 años en la transmisión de Gran Hermano.

Es a raíz de esto de que desde Cooperativa se comunicaron con la secretaria de Estadi, quien afirmó que «vamos a oficiar al Consejo Nacional de Televisión al respecto», además de anunciar más medidas en su contra. «Lo determinamos hace un rato: vamos a tomar contacto con la producción del programa y con la posible víctima por si necesita asesoría».

Siguiendo por esta línea, la ministra Orellana, indicó al medio antes mencionado que «hay que recordar que no importa las modalidades contractuales. En último término, las personas que están en un reality son trabajadoras o trabajadores, por lo tanto las empresas, sean productoras o canales a su cargo de la realización, tienen el deber de velar por el resguardo de los derechos de las personas que están en su interior».

Para cerrar, la jefa de cartera mostró su preocupación por lo ocurrido al interior de Gran Hermano. «Nuestro llamado es a la producción a velar por el resguardo de las integrantes y en segundo lugar vamos a analizar, dentro de lo que permite la ley, si podemos apoyar a quien denunció estos hechos».