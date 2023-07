«Todo fue una…»: José Miguel Viñuela dice estar desolado tras potentes dichos de conocida ex figura de «Mekano»

A inicios de esta semana, Cata Palacios hizo una nueva aparición en la pantalla chica, donde sorprendió a más de alguna con una confesión sobre su paso por «Mekano», espacio que marcó toda una época.

En este sentido, la chiquilla se sentó a conversar con Eduardo Fuentes en su programa nocturno, «Buenas Noches a Todos». Lugar que aprovechó para hablar sobre las situaciones más complejas que tuvo que vivir, particularmente sobre su relación con José Miguel Viñuela. Hasta se acordó del «juego de la gomita», que hizo que «Mekano» llegara a marcar más de 50 puntos de rating cuando lo estaba jugando.

Así lo recordó Cata: «Mira…, yo en ese entonces no me daba cuenta, había recién llegado a trabajar en esto. Cero posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando. Yo trabajé como un año y medio nomás en Mekano, no alcancé a estar más tiempo. Y cuando comencé me dijeron ‘bueno, en el programa hacemos ciertos juegos’. Yo nunca consumí televisión. No veía tele, yo les mentí, mentí al aire. Fui una mentirosa descarada».

Y a su vez, también reveló cómo fue su primer día en el programa. «El primer día que llego, el José (Viñuela) me llama y dice ‘ella es Catalina, se las presento. Y cuéntanos, ¿qué es Mekano para ti?’ Y yo dije ‘¿qué hago?’ Nunca había visto Mekano», dijo según consigna Radio Pudahuel.

Luego de aquellos dichos, José Miguel Viñuela manifestó estar «afectado» ante la situación.

José Miguel Viñuela está afectado

Con respecto al conductor de Tal Cual, este abordó el tema en dicho espacio y dio a conocer cómo se tomó las palabras de Cata Palacios. «Me siento súper dolido. O sea, todo fue mentira», afirmo medio en broma.

En esa línea, al rostro de TV+ aseguró que le cree totalmente a su antigua colega. «Ella vive en la playa, tiene una vida muy piola, tiene una pareja, está feliz, tiene a su hija. La Cata siempre ha sido muy piola», cerró.