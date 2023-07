«Llevaba muchos años igual»: Monty Torrent se llena de piropos con llamativo cambio de look

No cabe duda que Monty Torrent es una de las figuras más recordadas de la televisión nacional gracias a su paso por Mekano. Y a más de 20 años del estreno del programa, la chiquilla sigue activa en televisión y con un público más que atento a sus redes sociales.

Es en este contexto que durante las últimas horas, la chiquilla dejó la escoba entre sus más de 362 mil seguidores de Instagram, luego de estrenar un bello cambio de look. Pues la joven decidió jugar con su cabellera castaña, agregándole unos reflejos claros, además de atreverse al ondularlo.

«Decir que @carlosyeugenio son unos secos y los mejores en lo que hacen, sería quedarme corta!! 🤩 Estoy feliz con la renovación de mi pelo! Hace 6 años que no me hacía algo de color y ellos me dieron la confianza de atreverme a hacer algo distinto 😀 Gracias por recibirme en su lindo lugar!!!», escribió para acompañar los registros.

Como era de esperar, al poco tiempo, Monty Torrent recibió más de 13 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de su público, los que no dudaron en asegurarle que está cada día más linda y que incluso quedó parecida a Thalía.

«Me encanta»; «Thalia!! 😮 Eres igualita»; «Hermosa Monti, estoy seguro que este nuevo look vendrá recargado de buena energía»; «Nooo chao! Si yo pensaba que la última vez ya deslumbrarás, ahora encandilas»; «Guapísima y bello el pelo»; «Cuanta juventud» y «Que es bella la Monti», es parte de lo que le escribieron.

Monty Torrent y su cambio de look

Sobre este cambio de look, Monty Torrent conversó con Página 7, donde mencionó que «decidí hacer un cambio porque Carlos y Eugenio, los estilistas que conocí hace poco tiempo, me propusieron hacer una renovación a mi pelo».

«Llevaba muchos años igual, con el mismo look, cortándome el pelo yo misma, y me motivaron a hacer algo distinto». Junto con lo que la comunicadora agregó que «hace 6 años que no me hacía algo con color, tenía mi pelo con mi color natural, que me encanta, así que sobre ese mismo tono, me propusieron hacer algo».