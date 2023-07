«Lo único coherente que le he escuchado»: Destrozan a Trinidad por supuesta renuncia a Gran Hermano

Hace poquito se publicó el adelanto del capítulo de este martes de Gran Hermano Chile, donde se mostró que Trinidad Cerda al parecer quiere abandonar el reality de CHV, a raíz de todas las diferencias que ha tenido con sus compañeros.

De acuerdo a las imágenes compartidas por la producción, se puede ver que la tripulante de cabina le dice a Jorge que «siento que me debería ir», a lo que el Mister Chile le responde que «¿Puedes aprender a no caer en provocaciones? Si la respuesta es sí, continúa, pero si no vas a poder con eso…».

Tras esto es que Trinidad le menciona a su compañero que en ese caso avisará de inmediato a Gran Hermano, para abandonar el encierro hoy mismo. Es ahí que se pueden ver imágenes de la mujer entrando al confesionario sin poder aguantar las lágrimas.

Hay que mencionar que hasta el momento la participante sigue al interior de la casa y se le ha visto participar de todas las actividades junto a sus compañeros, por lo que en el capítulo de hoy recién se podrá ver si abandona la casa o decide quedarse.

Esto debido a que Trinidad no es la primera participante que demuestra su interés en renunciar a Gran Hermano Chile, ya que en las semanas anteriores tanto Lucas como Jorge afirmaron que no querían seguir en el reality, a pesar de que finalmente se arrepintieron.

Las redes sociales explotan contra Trinidad

Como era de esperar, las redes sociales de inmediato se fueron en su contra, esto debido a que en los últimos días se ganó el odio del público con su radical cambio de actitud, en especial frente a Coni y el grupo que la acogió cuando recién llegó. Por lo mismo que muchos se mostraron felices con la posibilidad de que renuncie al espacio.

«Lo único coherente que le he escuchado decir a trinidad estas últimas semanas»; «Trinidad es tan “la que sufre soy yo” que insoportable»; «entonces hoy van a victimizar todo el capítulo a trinidad?»; «no se puede ir, no me puede quitar las ganas de sacarla nosotros» y «no pueda pasar más de un día sin llorar hacerse la víctima y pegarse el show» le dejaron.