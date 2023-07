Gran Hermano Chile: ¿Quién es Fernanda y por qué se convirtió en lo más comentado?

Este domingo en la noche se vivió una jornada de eliminación en Gran Hermano Chile, donde la «familia Lulo» pasara su primera separación, luego de que Francisco Arenas debiera dejar la casa más famosa del mundo, en medio del pesar de sus cercanos en el encierro.

«Triste por dejar la casa, pero al final es una experiencia que a mi edad es muy hermosa. Es triste dejar a mis nuevos amigos acá», es parte de lo que mencionó Panchito en su salida del reality de CHV.

Y a pesar de que la mayoría de los televidentes estaban tristes por la salida de «Papá Lulo», otra persona se tomó las redes sociales durante el horario de transmisión de Gran Hermano y que incluso se convirtió en tendencia.

Estamos hablando de Fernanda, quien era lo más comentado del programa de telerrealidad. El único problema es que no hay ninguna participante con ese nombre, por lo mismo que muchos usuarios estaban más que confundidos con los comentarios sobre ella.

A raíz de esto, es que aquí te contamos todo sobre la participante más polémica al interior de Gran Hermano Chile.

La explicación más rápida a este misterio, es que Fernanda se trata de no otra que de Francisca Maira, la jugadora que se ha visto en varias ocasiones en el ojo del huracán por su comportamiento y que incluso ya acumula miles de denuncias en el CNTV por acoso en contra de Lucas.

Pero lo interesante de esta situación es el motivo por el que le cambiaron el nombre. Resulta que luego de escucharla mencionar que está segura que le iría «la raja» tras salir del reality y que ya es famosa en el exterior, decidieron empezar a identificarla como Fernanda para demostrarle lo contrario.

Así quedó en evidencia en Twitter, donde algunos usuarios escribieron: «ya me imagino la cara de la Fernanda cuando salga del reality y vea que nisiquiera nos sabemos su nombre»; «y la fernanda sigue creyendo que es la favorita»; «que horror que uséis el nombre “fernanda” (mi nombre) a la fran, no disfruto viendo los #» y «la fernanda dice que afuera le está yendo la raja a diferencia de cony, como le explico que le cambiamos el nombre y tiene como 14.000 denuncias al CNTV».

Para la gente que llega tarde.

Francisca = Fernanda

Jorge = Mr Pico

Trinidad = Teresa (opcional mejor si ve que no llego a los corazones de la gente)

Skarleth = ex de pailita (ella se lo comió) / la que no me pela #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/nLgrAAAwgx

— Delfi ⛓️🕷️ (@delfmac1) July 31, 2023