Vanessa Daroch sorprende con su nuevo proyecto televisivo: «Nadie ha hecho un proyecto como este»

Este jueves es el estreno de El Purgatorio, el nuevo programa de Canal 13, donde dos famosos deberán competir por ir al cielo o el infierno, tomando en cuenta las acciones que han realizado a lo largo de sus vidas y en televisión.

La nueva apuesta de Canal 13, que tiene a Nacho Gutiérrez en la animación, incluirá conversación, humor, confesiones y competencia, tendrá también a dos médiums, denominadas «canalizadoras», que intentarán contactarse con familiares fallecidos de los invitados.

Una de esas canalizadoras será Marjorie Ulloa, y la otra será Vanessa Daroch, quien ganó popularidad, gracias a sus comentadas predicciones y participación en distintos programas.

¿Cómo se dio cuenta de su don?

La tarotista dice tener el don de ver gente muerta desde que tiene memoria. «Para mí era normal ver seres fallecidos, porque nací con eso. Es como cuando uno nace en una casa que no tiene ni puertas ni ventanas, y piensas que todas las casas son sin puertas ni ventanas«, agregando que heredó esa capacidad de su madre, quien trabajaba en un hospital.

«Su oficina estaba al frente de la sala de necropsia, por donde entraban los familiares y ven que llegaban las carrozas. Yo me sentaba en un escritorio que daba a esa ventana, veía que salían las urnas y le decía a mi mamá de qué había muerto cada persona. Después yo entendí que lo mío es absolutamente heredado porque mi mamá tenía el mismo don, pero ella no hablaba con ellos, sólo los veía», asegura.

Consultada acerca de cómo los ve, Vanessa Daroch sostiene que no son una imagen muy dramática. «Ellos no se ven para nada como la película de ‘Sexto sentido’, no tienen heridas de muerte. Se ven igual que nosotros, pero como detrás de un vidrio empañado, borrosos. Además, no tienen cuerdas vocales, entonces no hablan, te cuentan cómo murieron haciendo gestos».

Acerca de su vida diaria, la médium relata que siempre está viendo gente muerta en todos lados. «Tuve que aprender de a poco a bloquear un poco lo que quería ver, lo que quería escuchar. Yo duermo todos los días de mi vida con televisión encendida, nunca puedo dormir en silencio porque empiezo a escuchar los susurros, voces y me hace muy mal, no duermo nada».

Vanessa Daroch y su rol en El Purgatorio

El Purgatorio será el regreso de Vanessa Daroch a los estelares, luego de iniciar su carrera televisiva en 2012 con el programa de Chilevisión ‘Psíquicos’ y posteriormente participar en espacios como ‘Mucho gusto’, ‘Me late’ y ‘La hermandad’. Actualmente también lee el tarot y hace predicciones en “La hora de jugar”.

«Este programa es mi sueño. Es lo máximo de lo máximo. Nadie ha hecho un proyecto como éste, programas de algo paranormal hay, pero esto es otra cosa porque junta farándula, risas, llantos, todas las emociones», sostiene, definiendo la sección que encabezará junto a Marjorie Ulloa como «el momento culmine donde tenemos la misión de que el invitado muestre su lado dulce, su lado de lágrimas, de extrañar a alguien».

Según afirma la médium, lo esencial a la hora de realizar una canalización es la voluntad de la persona. «Lo primero es que la persona viva quiera y lo segundo que la persona fallecida quiera. Se puede dar el caso, que nunca me ha pasado, de que alguien no quiera hablar. Si la persona no quiere, no hay nada que hacer, yo contra esa voluntad no puedo. Yo jamás abordaría a alguien para decirle cosas de sus muertos, es invadir»