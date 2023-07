¡Flechados por Cupido! Daniela Aránguiz deja la grande confirmando su relación con conocido chico reality

Daniela Aránguiz no deja de sorprender dentro del mundo del espectáculo, esta vez exponiendo y confirmando su relación con un reconocido chico reality.

Pues esta jornada la ex chica Mekano finalmente se declaró y le dedicó unas románticas y sentidas palabras a Luis Mateucci, con quien lleva «pinchando» hace unos meses. En este sentido, la chiquilla por medio de sus historias de Instagram, expresó de partida: «La verdad estoy en un momento de mi vida tan rico, feliz y enamorada que ya me lata hablar del alguien que no me interesa en lo absoluto».

Acto seguido, agregó otra fotografía en donde aclaró todo tipo de dudas, en la cual aparece con Luis Mateucci, enmarcando su cara y la mirada de su interés amoroso. «Quédate con alguien que te mire como Luis Mateucci me mira a mí. Contando los días para verte».

Daniela Aránguiz y la polémica con Maite Orsini

Al parecer, el conflicto entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini está lejos de acabar. Nuevamente las chiquillas empezaron a mandarse palos a través de las redes sociales, encendiendo el mundo del espectáculo.

Pues la diputada lanzó un potente ardo a la figura de Zona Latina a través de un comunicado. «Acá hay personas que -legítimamente- viven de hacer pública su vida privada y difunden mentiras a diestra y siniestra con la complicidad de múltiples medios o plataformas digitales».

Dicho esto, tal como era de esperar, la ex chica Mekano no dejó pasar la situación y se lanzó e hizo bolsa a Maite Orsini. «¿Ahora quieren jugar? ¿Quieren pruebas?, empezó la cuarta temporada de esta teleserie, por aquí, no por Netflix, jajaja», partió diciendo.

Acto seguido, agregó: «Me he muerto de la risa, porque leí recién un comunicado que me mandaron, qué pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido. Pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso».

En este contexto, se refirió al palito que le lanzó Maite Orsini. «Yo prefiero mil veces vivir de mi vida privada que vivir de la plata de la gente que te paga el sueldo y no te lo mereces».

«Con esta me despido, la verdad es que estoy en un momento de mi vida tan rico, feliz, enamorada, que ya me da lata hablar de alguien que no me interesa en lo absoluto, sólo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde cero y ojalá pueden sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos», cerró Daniela Aránguiz.