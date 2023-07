Belén Mora revela radical decisión que tomó tras ser pifiada en el Festival de Viña 2023

Tras un poco más de cinco meses desde su puesta en escena en el Festival de Viña del Mar 2023, Belén Mora vuelve a aparecer en las redes, dando a conocer la drástica decisión que tomó tras ser pifiada sin piedad en dicho escenario.

Pues cabe recordar que la humorista recibió una Gaviota de Plata, pero finalmente todo terminó mal, luego de ser blanco de duras pifias en el bis, lo cual terminó por arruinar su show.

En este contexto, Belén Mora se sentó a conversar con Pamela Díaz en el programa «Sin Editar», asegurando que si se le llegara a dar la oportunidad de estar en la Quinta Vergara de nuevo, ella lo volvería a hacer. «Es que siempre me da miedo, me gusta el miedo, como que soy adicta a esa adrenalina. No me podría dedicar a algo que yo sé qué va a pasar todos los días».

Acto seguido, desmenuzó y analizó su desempeño, sosteniendo que «me pifiaron siete minutos, pero los otros 40 (minutos) tuve más rating que Christina Aguilera y me veía flaca como perra».

A lo que agregó: «Ya llegar al escenario es un éxito, ¿cachai? Y los actores, los comediantes en general, estamos acostumbrados a fracasar y no a tener éxito».

Las duras consecuencias que tuvo Belén Mora tras su paso por Viña 2023

Dicho esto, «Belenaza» decidió confesarle a «La Fiera» que luego de su traumática presentación, no le quedó de otra que tomar drásticas decisiones. «No llama la atención para un evento de empresa que llamen a la que pifiaron. Si yo fuera gerenta de marketing, llamo a la Pame Leiva y no me llamo a mí… por razones obvias».

«Tenía cerrado todo marzo y abril con eventos que no se bajaron, muy bien pagados, y yo decidí suspenderlos porque necesitaba parar», reveló la comediante.

En esa línea, señaló que «volví a hacer eventos en mayo por decisión mía, y ahora tengo gira en Dreams y rutina nueva, vamos de nuevo».

Y para cerrar, hizo una breve reflexión luego de estar en la Quinta Vergara. «A mí ya me pasó lo peor, más que eso no me puede pasar (…) ahora me subo desde otro lado, como ‘ya pico. Si te gusta, bien, y sino, hay mil comediantes más’», concluyó.