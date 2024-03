Top Chef VIP: ¿Qué hará Belén Mora con los $30 millones que ganó?

Tras varios meses de dura competencia, el programa Top Chef VIP llegó a su término. En la jornada final, los jueces proclamaron a su gran ganadora, quien se llevó el preciado premio a casa.

Ayer, miércoles 20 de marzo, se vivió la gran final del espacio gastronómico, donde Belén Mora se consagró con el primer lugar, llevándose $30 millones.

Cabe recordar, que en último capítulo, los participantes Belén Mora, Gianella Marengo y Alonso Quintero tuvieron que presentarle al jurado un menú de tres tiempos.

En esta actividad, la gran dificultad era que solo tenían tres horas para llevarla a cabo. Para ser más específico, tuvieron que presentar sus entradas a las dos horas de haber comenzado la prueba, el plato de fondo media hora después y el postre al final.

Tras probar todos los platos, el jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Benjamín Nast y Sergi Arola eligieron a la Belenaza como la nueva Top Chef.

¿Qué hará Belén Mora con los $30 millones?

En conversación con las redes sociales de Chilevisión, la ex Morandé con Compañía confesó en qué utilizará el premio ganado.

«Voy a pagar deudas y voy a guardar una colita para algo», partió comentando.

También tuvo palabras para su pareja. «Si no fuera por su apañe, el apoyo, la contención y el amor que él me entrega, no podría haber estado acá. Te amo mi amor», añadió.

Posterior a su triunfo, la actriz señaló que «estoy muy contenta y muy agradecida del cariño de la gente, de mis compañeros, de los chefs, de Cristián, del equipo, de toda la gente que hizo posible este programa».

«Agradezco la fe que me tuvieron desde un principio y me voy creyéndome chef», agregó, y entre bromas dijo que «no voy a cocinar en dos semanas».