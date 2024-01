Belén Mora se confiesa: «Viña fue la gota que rebalsó el vaso»

Este martes se estrenó un nuevo capítulo de Bombastic, el podcast de Cecilia Gutiérrez junto a Podium Podcast, el que en esta ocasión tuvo como invitada, ni más ni menos que a Belén Mora, con quien conversó de distintos temas sobre su carrera en el humor y su vida personal

Para comenzar, la humorista se refirió a la agresión física que sufrió hace un tiempo en la calle, por parte de un sujeto que no conocía. «Fue súper chocante porque, yo estoy en terapia y siempre le comentaba a mi psicóloga sobre los haters y de que en un minuto yo sentía, cuando estaba muy depre, tenía miedo de que un hater me enfrentara, o sea encontrarme con uno de ellos en la calle».

Siguiendo por esta línea, Belén Mora afirmó que «no reaccioné, porque andaba con Poncho (su hijo) en coche, yo creo que si hubiera andado sola, mi reacción habría sido distinta».

«Es lamentable, pero existen personas violentas y todos me decían ‘pero por qué no denunciaste’, no me acuerdo ni siquiera. Fue muy corto y muy fuerte y nada, ahora tengo que estar preparada para reaccionar lamentablemente» continuó.

«Pero ya estoy más tranquila, por supuesto que ese día dije ‘no salgo más, ni a la esquina’ y después racionalizando un poco dije ‘ya esto no me va a pasar todos los días’ obviamente. Y nada, retome mi vida normal y quise mostrarlo, subí una historia (…) es una lata que estas cosan pasen, no debiesen pasar. Pero ahora estoy preparada y no se, si voy a salir, casi andar con gas pimienta».

Belén Mora y su tiempo en terapia

Tras esto, Belén Mora se refirió a su decisión de tomar terapia, afirmando que tiene que ver con una acumulación de cosas que vivió, pasando por la compleja operación a corazón abierto de su hijo, la grabación de su especial de stand up para streaming y su paso por el Festival de Viña.

«Llegó un minuto en que la situación me superó y empecé terapia porque en un show hace cuatro meses, me dio miedo que la gente me estuviera mirando y me sentí amenazada y dije ‘claro, algo está mal’. Y ahí paré de hacer shows y comencé con la psicoterapia que me ha ayudado muchísimo y ahora ya volví a los escenarios» afirmando que «Viña fue la gota que rebalsó el vaso».

Por otro lado, haciendo referencia a la mala onda que recibe en redes sociales, mencionó que «el hate comenzó cuando yo el 4 de septiembre manifesté una postura política a favor del apruebo».

«Lamentablemente, no así en otros países que estamos al lado, en Argentina por ejemplo que se pudo ver con las elecciones entre Massa y Milei, no se castiga al actor o al cantante o a la figura televisiva por tener una postura política, se le respeta, aquí se castiga para bien, se castiga para mal, pero se castiga, se etiqueta», agregó Belén Mora.

Su paso por el Festival de Viña

Al ser consultada de si debió esperar un año para ir a Viña, la comediante afirmó con énfasis que «no, yo no me arrepiento de nada de lo que hago. Yo fui a Viña porque estaba 100% segura de mi rutina que trabajé durante más de tres años, que la presenté con todo tipo de públicos, en todas las ciudades de Chile, con muy buena recepción».

«Es una rutina que la trabajé, a mi me habían llamado anteriormente para el festival y yo dije no, que no me sentía preparada, y en febrero de este año me sentía completamente preparada y por eso fui» continuó.

Siguiendo por esta línea, Belén Mora indicó: «Ahora, lo que pasó, pasó y yo no puedo hacer nada al respecto, al final el jurado es el público, yo tengo que hacer reír al público y si en un momento dejó de reírse es porque el chiste no funcionó y ahí no puedo culpar a mercurio retrógrado, no les gustó y punto. Ese riesgo lo corremos todos los humoristas al subirnos al escenario».