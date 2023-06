«No tiene efectivo»: Aseguran que Daniela Aránguiz estaría pasando por complejo momento económico

En el último tiempo, Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la polémica por distintos temas. Y cada vez que parece que está pasando volviendo a su vida normal, aparece un nuevo cahuín que deja la escoba entre el público.

Así es como ocurrió en las últimas horas, esto luego de que se filtrara que un particular problema económico la llevó a tomar una decisión radical con relación a sus planes de divorcio con Jorge Valdivia. Al menos eso es lo que contó Sergio Rojas este domingo.

Resulta que en la última edición de ‘Que te lo digo’, Sergio Rojas aseguró que «es multi mega hiper millonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez. Es más, amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez».

Junto con esto, afirmó que esta sería la razón por la que la chiquilla le reclama a su ex que no le daba apoyo económico a sus hijos. «Efectivamente puede tener mucha plata en caja, pero entiendo que de liquidez no hay nada. Y por eso le anda diciendo al Jorge públicamente que le cortó la mesada y que no le está dando la plata para el supermercado de los niños».

Daniela Aránguiz y la decisión radical sobre su divorcio

Es a raíz de esta situación que al parecer Daniela Aránguiz habría tomado una especial decisión frente al fin de su relación con Jorge Valdivia. Pues según el periodista, estaría pensando en hacer un llamado divorcio culposo.

«Me contaron fuentes cercanas que Daniela Aránguiz estaría evaluando la posibilidad con sus abogados de hacer un divorcio culposo, vale decir, acusar, como en algún momento lo hizo también la Belén Hidalgo con el Negro Piñera o Pampita con Barrantes» agregó el panelista de Me Late.

Para cerrar, agregó que «en este caso Daniela, el argumento sería porque Jorge Valdivia siempre le ha sido infiel por lo tanto sería un divorcio culposo el que ella utilizaría en términos legales».