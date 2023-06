«No saben lo orgulloso…» Papá de Vale Roth emociona con mensaje tras nacimiento de su nieta

Este viernes 9 de junio recién pasado, Vale Roth se convirtió en mamita por primera vez, luego de recibir a su retoña Antonia, lo que la tiene más que chocha. Así es como lo demostró a las pocas horas de su llegada, dedicándole unas sentidas palabras.

«Lo logramos ❤️😭 Bienvenida a este mundo pequeña antonia te amamos Mañana subo un reel contándoles los detalles pero mil gracias por los mensajes se pasaron 🥹🫶 Las fotos me la saco mi matrona más linda @franorchardmatrona medio equipo 🔥❤️», escribió en ese momento.

Como era de esperar, en cosa de minutos, la bailarina se llenó de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, los que no dudaron en felicitarla por esta nueva etapa en su vida. Pero uno que no de podía quedar ausente en este importante momento es su padre, Rodolfo Roth.

El emotivo mensaje de Rodolfo Roth

Resulta que el reconocido animador del extinto ‘Magnetoscopio Musical’, llegó hasta la clínica donde se encuentra Vale Roth junto a su retoña, mostrándose más que feliz de la nueva miembro en su familia.

«Hola, con inmensa alegría les comunicó el nacimiento de mi nieta Antonia. Ella y Valentina están muy bien, fue parto normal y afortunadamente salió todo súper bien. No saben lo orgulloso y feliz que estoy…chochooooooo» comenzó escribiendo el ahora abuelo.

Siguiendo por esta línea, Rodolfo Roth agregó: «Quería agradecer a todos quienes me felicitaron por el nacimiento de mi nieta Antonia… luego voy a subir más fotitos de esta hermosa pequeña que ha venido a alegrar algo en mi vida, luego de varios meses de dolor por la pérdida de mi querida señora. Muchas gracias a todos».

Hay que recordar que previo al nacimiento de la pequeña, Vale se refirió a la relación que mantiene actualmente con su papá. «La relación con mi papá está súper bien, yo me llevo bien con él. Pero él vive en Olmué y por eso yo, como no tengo auto, no lo veo. Pero está chocho también de que va a ser abuelo, está muy feliz».