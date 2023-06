«Me partió el alma y el corazón»: Así reaccionó Leandro Penna al cáncer de Aylén Milla

Leandro Penna y Aylén Milla estuvieron en la noticia hace casi 10 años, esto luego de que terminaran su relación amorosa en medio del reality Amor a Prueba (2014), donde la argentina decidió quedarse ni más ni menos que con Marco Ferri.

Pese a esta situación, al parecer los ex siguen teniéndose bastante cariño. Al menos así es como lo demostró el modelo, luego de enterarse del delicado diagnóstico de cáncer de mama de la popular influencer.

Hay que recordar que Aylén Milla confirmó esta noticia hace unas dos semanas atrás, cuando publicó un video en el que señala que «lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca».

El mensaje de Leandro Penna para Aylén Milla

Durante una conversación con Página 7, Leandro Penna confesó que se enteró hace poco de la enfermedad de su ex, además de dedicarle unas emotivas palabras.

«Me enteré hace una semana. Me partió el alma y el corazón. Es una persona que pasó en mi vida, que he querido, de la que fui pareja. Conozco a toda su familia», comenzó señalando el trasandino. Asegurando que «sé que es un momento muy difícil para ella. Pero no tengo ninguna duda de que va a salir adelante, porque es una mujer muy fuerte».

Junto con esto, mencionó sobre Aylén Milla que «la situación es difícil, por todo lo que ella explicó, por todo lo que le tocó asimilar, pero eso no significa que va a ser toda la vida así. A veces a uno le pegan duro».

«Ella tiene a toda su familia en Argentina. No creo que sea una situación fácil. Hay que saber ayudarla, apoyarla, y para lo que ella necesite, aquí estoy». Mientras que cerró indicando que «no voy a escribirle algo bonito en Instagram para que lo vean mis seguidores. No tiene sentido. Lo importante es que lo sepa ella. Puede contar conmigo».