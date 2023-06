Luli confiesa su temor al cáncer de mamá

En su participación en el programa Buenas Noches a Todos, Nicole Moreno se sinceró con Eduardo Fuentes comentando sus experiencias cercanas que ha tenido con esta enfermedad.

Moreno comentó que el 80% de las mujeres en su familia han fallecido por cáncer de mama. «A los catorce años fue mi tía Isabel fue quien se enteró primero que todos de mi embarazo», «Mi tía era la hermana de mi mamá, si bien su diagnóstico era complejo ella tenía las ganas de vivir, esa fortaleza, esa fuerza».

El conductor le preguntó sobre como analiza y ve este tema y reveló su temor a examinarse, prefiriendo evadir el tema y hacerse los exámenes correspondientes. «Sé que no corresponde pero va a llegar el momento cuando esté preparada, porque me da miedo. Yo sé que Dios me protege y que me cuida, pero me da miedo» cerró.

El llamado de Luli a realizar la mamografía

«Tengo claro que es un pésimo ejemplo para mi género, tengo que hacerlo y que todas las chicas en sus hogares que están viendo también lo hagan, pero lo mío es algo más personal por el historial familiar respecto esta enfermedad». Aclarando que no es un ejemplo a seguir para sus seguidoras y todas las mujeres.

Aunque reconoció que sus declaraciones no eran un buen ejemplo, e hizo un llamado para motivar a las mujeres a hacerse regularmente la mamografía, aclaró que su reticencia es meramente debido a un temor personal.

Actualmente, la modelo se encuentra viviendo entre Estados Unidos y Chile, ambos países donde se dedica a la competencia fitness y el coaching, además del cuidado y bienestar personal, por lo que está constantemente viajando entre ambos países.

Es importante dejar en claro que, actualmente, la mamografía es un examen gratuito en el sistema público de salud y resulta sumamente beneficioso para la detección temprana de esta enfermedad.

Recordemos que el cáncer de mama es la primera causa de muerte entre las mujeres a nivel mundial y es necesario resaltar la importancia de la detección temprana, además de tomar las medidas para su prevención.