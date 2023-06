Arriba de una casa rodante: Así será el debut de Pamela Leiva en la conducción

Este sábado se estrena el primer capítulo de El Club, programa conducido por Pamela Leiva. Ella recorrerá distintos lugares de Chile para conocer particulares y entretenidos grupos de clubes que se reúnen por un denominador común.

En este primer episodio, la triunfadora del último Festival de Viña del Mar, se encontrará con Jorge Cabezas, fundador y presidente de la «Asociación de Viajeros Libres de Chile». Se trata de un grupo creado en el año 2017 -junto a su esposa- para poder viajar en comunidad en variadas motorhomes. Cuando comenzó con esta idea eran cuatro los integrantes, hoy ya completan 379 grupos familiares.

Pamela Leiva paseando en casa rodante

Pamela Leiva, muy en su estilo de humor y diversión, llegará a conocer a este gran grupo de familias que viajan por distintos rincones del país. «Me encanta el espíritu de este club. Primero, el hecho de ver a tantas familias reunidas en este amor por el ‘rodanteo’. Viajan, se acompañan y logran ser una familia», manifiesta su conductora y agrega que «lo más bonito es que ellos tienen mucha conciencia con el medio ambiente. Ellos hacen operativos y cuando llegan a algún lugar se preocupan de que el espacio quede limpio, recogiendo su basura, aunque no sea de ellos».

La risa y la alegría estarán siempre presentes, desde que decide manejar una motorhome, pinchando un neumático, hasta que va descubriendo los diversos estilos de casas rodantes que existen en este club. Todo ello pasando por simpáticos momentos, como cuando decide ducharse en uno de los baños, viviendo una divertida experiencia.

Sobre los integrantes de este club, Pamela Leiva conocerá gente de Curicó, Viña del Mar, La Serena y hasta de Mendoza. Y de las más variadas profesiones: ingenieros, abogados, profesores, y también empresarios y jubilados que han hecho de esta actividad el sueño de sus vidas.

La humorista también se emocionará con las distintas historias de vida de las personas que integran este “Club de viajeros libres”, desde el fundador que quedó viudo hace dos años y hoy viaja solo o unos abuelos que llevan a sus tres nietos a recorrer Chile, hasta una mujer de 78 años que con siete hijos y después de quedar viuda, decidió cumplir su sueño y hoy viaja en compañía de esta gran familia. «Este grupo es como una segunda familia, que me protege, y me siento muy amada por ellos», le comentó a la artista nacional.

¿Cómo fue su experiencia en El Club

Los diversos vehículos van desde las clásicas motorhomes o casas de arrastre, hasta una micro, una ambulancia y un ex camión militar que han sido adaptados para poder viajar en familia.

Pamela Leiva declara que «me siento identificada con ese espíritu de vivir el presente, aquí y ahora, y disfrutar de las cosas que tenemos, las simples de la vida, porque después de la pandemia a todos nos quedó claro que la vida nos puede cambiar de un minuto a otro. No sabemos lo que pasará mañana, entonces, eso de disfrutar lo que tenemos, compartir y darse esos espacios para hacer lo que a uno le gusta, es lo que más me ha marcado y con lo que más me identifico de los clubes».

«Me gusta este tipo de programas, donde contamos historias y mostramos a la gente, porque detrás de cada persona hay una historia linda que contar. Me gusta este rol y el formato del programa, al tener que salir y poder conocer otros lugares. Creo que ‘El club’ abre una nueva faceta para mí, y me permite crecer».

Les recordamos que aparte de hacer su debut en la conducción, Pamela Leiva también participará como carta del humor, ni más ni menos que en La Gran Noche de la Corazón, este próximo 8 de julio, con las entraditas ya disponibles a través de PuntoTicket.