«Quién diría…» Aylén Milla sorprende al revelar nuevo diagnóstico médico

Aylén Milla dejó sin palabras a sus seguidores en mayo pasado, pues tras una serie de rumores, dio a conocer que tenía cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos, y por el cual ya llevaba varios meses en tratamiento. Por lo mismo, que el 20 de julio sorprendió con una gran noticia.

«Dios MIOOOO, confirmado! el Cancer se fue de mi cuerpo y soy agradecida!!! bendición de renacer», comenzó escribiendo Aylén Milla, para acompañar un video en el que aparece con varios globos rosados y luciendo su cabeza rapada.

Siguiendo por esta línea, le escribió una carta a la enfermedad que atravesó. «Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté que quieres mostrarme?».

«Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto. Puta que doloroso fue el camino correcto, me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera. Me abracé muy fuerte y me dije, mira pelada y todo sos hermosa, porqué sos VALIENTE, fuerte con dos ovarios! vos sola vas a poder sanarte, con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar» continuó.

Por último, Aylén Milla agregó: «Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida, y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera. Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós».

El nuevo diagnóstico de Aylén Milla

Pero como era de esperar, una enfermedad como esta, deja una serie de secuelas, y en las últimas horas, la argentina confirmó que recientemente la diagnosticaron de menopausia.

«De repente me muero de calor y me quiero sacar todo. Se llama menopausia. Quién diría, 33 años con menopausia, ¡Amazing! You never know (increíble, una nunca sabe)», escribió en una historia de Instagram.