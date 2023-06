«La veo brillar»: Julio César Rodríguez defendió a Diana Bolocco tras «menosprecio» de Neme

El martes 06 de junio, el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme: se refirió a la participación y rol que está teniendo su excompañera de canal, Diana Bolocco en Chilevisión. Ante esto, Julio César salió en defensa de Diana.

«Yo digo las cosas y no me creen. Mira la Diana dónde está. Que ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage» comentó Neme sobre el desempeño actual de la animadora, según consigna El Filtrador.

«Le dije, no te vayas a Chilevisión, la tienen para puro hacer reels y mostrando los vestidos. Ella tiene que exigir su lugar, no es que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, a la par» acotó el conductor del matinal de Mega.

Estas fueron algunos de los comentarios que realizó Neme en vivo. Frente a esta situación, el actual compañero de Diana, Julio César Rodríguez, salió a apoyar a su colega.

JC defendió la participación y respondió lo siguiente

«Acá con mi compañera Diana Bolocco, que la veo brillar más que un diamante con su tremendo talento y espontaneidad en Gran Hermano» escribió en su pie de foto al publicar una foto con Bolocco.

«¡Trabajando duro pero felices para ustedes! Haciendo lo que nos gusta (en un rol fundamental jajaja). ¡Televisión en vivo en horario prime 5 días a la semana! Ya viene en breve Gran Hermano«, concluyó en su foto el animador de Contigo en la mañana.

Cabe recordar que, próximamente Julio César Rodríguez y Diana Bolocco estarán en horario prime de televisión conduciendo el reality de Gran Hermano que transmitirá Chilevisión.

Por su parte, Diana se muestra entusiasmada con este proyecto. «Es un reality cien por ciento en vivo, no hay desfase. Usted ve desde su casa en tiempo real lo que pasa en Gran Hermano Chile» afirmó la animadora.