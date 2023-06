Antes y después: Así es como se veía Michelle Carvalho en sus inicios en televisión

En 2012 Michelle Carvalho se hizo conocida en nuestro país de una de más formas más polémicas posibles. Pues en medio del boom de ‘Mundos Opuestos’, entró a decirle a Joche Bibbó, que le puso el gorro mientras estaba en el encierro.

Con tan solo 18 años, la brasileña había llegado hace muy poco tiempo a Chile, donde su primera aparición en TV le trajo una serie de consecuencias, pues la gente le gritaba en la calle y la insultaba por lo que pasó con el cordobés.

Es más, hace un tiempo reveló que su ingreso al reality «fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente -los amigos de él- y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo'».

Junto con esto, Michelle Carvalho confesó que la verdad es que había salido solo por dos semanas con Joche y que nunca habían formalizado algo más serio entre ellos. Pero esto no es todo, ya que además afirmó que por su participación solo le pagaron $300.000, pues no entendía mucho como funcionaba el tema de la plata.

A continuación te dejamos la primera aparición de Michelle Carvalho en televisión.

Tras esto es que la chiquilla destacó por participar en una serie de reality shows en Canal 13, además de alguno que otro escándalo que la mantuvo activa en el mundo del espectáculo.

¿Cuál es el presente de Michelle Carvalho?

Pero desde hace algunos años que está alejada de la pantalla chica, dedicándose por completo a su faceta de influencer, donde solo en Instagram supera los 1.3 millones de seguidores, además de su carrera de modelo, en la que ahora se desarrolla como plus size.

Resulta que un tiempo atrás, Michelle Carvalho experimentó un notorio aumento de peso, por lo que muchos usuarios de inmediato salieron a burlarse de ella, hasta que explicó que se trataba de un problema de salud, relacionado con la tiroides.

Junto con esto, durante el 2022 dio a conocer que «vengo luchando con la crisis de ansiedad, angustia, pánico. Fui diagnosticada con depresión», agregando que «terminé una relación tóxica donde hubo mucho acoso de sus familiares y agresión física hacia mí. Fuera de mi resistencia a la insulina y tiroides».

«Eso desencadenó más mi subida de peso estos últimos tiempos. Fueron 18 kilos en estos dos últimos meses» cerró.