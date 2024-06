Vale Roth se sinceró luego de difícil momento tras el nacimiento de su hija: «Irme tan vacía, sin mi guagua, fue terrible»

En la última emisión de «Podemos Hablar», una de las invitadas fue Vale Roth, quien recordó como fue la compleja situación que vivió con su pequeña hija luego de su nacimiento.

En ese contexto, es necesario recordar que la ex gimnasta dio a luz en el mes de junio del año pasado. No obstante, la bebe nació con laringomalacia severa, motivo por el cual tuvo que ser sujeta a una operación a los días luego de su nacimiento, según consignó La Cuarta.

Mientras avanzaba su conversación con Julio Cesar, conductor del programa, la ex Calle 7 comentó que el nacimiento de su pequeña fue por parto normal, con epidural, y que «fue un parto lindo, estuve junto a Miguel y fue muy lindo, pero después pasó esto. Me la entregaron bien y en la noche veo que empieza a respirar raro, como que las costillas se abrían un poco más», señaló.

El complicado momento que vivió Valentina Roth a días de dar a luz

Asimismo, Valentina indicó que «Toqué el timbre de las enfermeras y dije ‘algo está pasando’. Se la llevaron a la neonatología y me dicen que se tiene que quedar acá hospitalizada».

Además, agregó que: «Después me dicen que tiene que quedarse en la neo, dije ‘bueno, será un día’. Pero no fue solo uno, fueron 14 días, y yo tenía que estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No me dejaban quedarme con ella a dormir, entonces irme, tan vacía, sin mi guagua, fue terrible».

Sumado a sus palabras, describió como se encontraba su hija, que estuvo con cables en la nariz, suero y pinchazos. Respecto a su estado personal, comentó que «estuve como zombie mucho tiempo, que no me la podía creer, porque cuesta. Fue todo muy rápido, no dormía nada, me sacaba leche cada dos horas. Como tenía una sonda, era muy difícil que me succionara, entonces le daban mamadera».

Para concluir, Vale Roth comentó que «Ponía la alarma, me despertaba en la noche y sola con el extractor, para tener las horas de la leche. Fue una pega brígida que no me arrepiento, obviamente, es una niña sana, pero sí lo pasé muy mal», cerró.