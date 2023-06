Gran Hermano Chile: La dura amenaza de Fran si Lucas Crespo es eliminado

Este miércoles se realizó una nueva nominación en Gran Hermano Chile, donde quedaron en la placa de eliminación Trinidad Cerda, Jennifer Galvarini, Viviana Acevedo, Ariel Wuth y Lucas Crespo. Lo que dejó más que molesta a Fran Maira, pues recién comenzó una relación con este último.

Por lo mismo que en las últimas horas se ha mostrado más que triste e incluso no dudó en mandarse una fuerte advertencia en caso de que lo eliminen. Pues aseguró que ella también se iría, a pesar de tener la confianza de que su público lo salvará.

Aunque la cosa no se quedó ahí, esto debido a que Fran no solo se mandó la amenaza, sino que también se lanzó con todo en contra de Trini, otra de las nominadas de Gran Hermano Chile, con pesados comentarios sobre su personalidad.

Fran se lanzó con todo en Gran Hermano Chile

«Es que si la Trini se queda, yo me voy. Es porque esta mier… vale pi…» comenzó señalando tras conocer a los nominados.

Junto con esto, aseguró que no cree que el público vaya a elegir a una «hue… que no hace ni una mier… y que está siempre sentada en el sillón. Con todo el respeto. No quiero ofender a nadie pero…».

Siguiendo por esta línea, comentó que no pueden echar de Gran Hermano a una persona que sí comparte y tira la talla. «O sea, no quiero que se vaya nadie, pero siento que sí hay personas que quizás no lo merezcan tanto», cerró la chiquilla.

Como era de esperar, de inmediato se llenó de críticas por parte de los usuarios, los que se mostraron más que decepcionados con su actitud. «Cómo cambió tanto por un pi…»; «Fran te amo pero te caíste»; «Se nos cayó la Fran»; «La Fran me defraudó»; «Fran fuiste buena»; «Fran me caíste bien 10 días, chao»; «Fran dice eso para que la producción no saque a Lucas».