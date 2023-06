Gran Hermano Chile: Por este motivo sancionaron a tres participantes en la nominación

Este miércoles en la noche, se vivió una nueva nominación en Gran Hermano Chile, donde los jugadores eligieron a los cinco compañeros que quedaron en riesgo de irse eliminados de la casa estudio, luego de que se llegara nuevamente a un empate.

Pero mientras se conocía la votación de cada uno de ellos, Diana Bolocco confirmó que se aplicaría la primera sanción. Esto a partir de que tres de los participantes revelaran con sus compañeros el nombre de la persona a la que iban a nominar, antes de realizarse la ceremonia.

Hay que mencionar que desde un principio se le dieron a conocer las reglas que existen en Gran Hermano Chile y que es importante seguirlas. Pese a esto, los perlas no hicieron caso y contaron a viva voz su voto.

Resulta que en un compilado de videos que mostraron en el programa satélite del reality se pudo ver como Ariel Wurth, Jorge Aldoney y Fernando Altamirano, más conocido como El Bambino, contaban abiertamente al resto de sus compañeros en la casa, por quienes iban a votar en la ceremonia de este miércoles.

¿Qué sanción recibieron en Gran Hermano Chile?

Tras esto es que Diana Bolocco leyó el sobre enviado por el Gran Hermano, con la sanción para los tres participantes. «Hay sanción. El jefe de la casa dice que quedan anulados los votos que fueron anunciados o revelados. En este caso los votos de Jorge a la señora Mónica, también se anulan los votos de Fernando para Jennifer y los dos votos para Constanza».

«Chiquillos, no me están escuchando ahora, pero qué ganas de recordarles que no se pueden revelar los votos, está prohibido» continuó la animadora.

Es a partir de esta decisión que los nominados para abandonar la casa terminaron siendo Viviana Acevedo, Trinidad Cerda, Ariel Wurth, Jennifer Galvarini y Lucas Crespo, por los cuales el público ya puede votar, enviando un mensaje de texto al 3331 con la palabra GH más el nombre de quien quiere que se vaya, aunque durante la noche de este jueves, Jorge votará para salvar a uno de ellos.