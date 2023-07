¿Creen que están en un motel?: La Pincoya se lanzó con todo en contra de sus compañeras de Gran Hermano Chile

No cabe duda que en las casi dos semanas que lleva Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, se ha convertido en la gran villana del reality, pues ya ha tenido fuertes encontrones con varios de sus compañeros.

Es en este contexto que en las últimas horas la chilota no se guardó nada al momento de pelar a algunas de sus compañeras, por el poco apoyo que dan dentro de la casa con las labores de aseo y cocina. «Mucha pendería junta. Me aburren estas hue…, te lo juro. Me cargan» comenzó señalando a algunas de sus cercanas.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que también confesó que está aburrida de los temas de conversación que tienen y de que canten todo el día. Es por esto que aseguró que tendría un problema en caso de que siga avanzando durante la competencia de Gran Hermano Chile.

«No me gustaría quedarme con toda esta pendejería. Hue… flojas. Son muy buena onda, lindas, todo lo que querai, pero flojas, ¿creen que están en un motel acá?», lanzó con todo la Pincoya.

Junto con esto, Jennifer agregó sin filtro sobre sus compañeras: «Pensión Soto, casa, comida y poto. Qué feo. No me gusta».

La pelea de la Pincoya con Skarleth en Gran Hermano Chile

Hay que recordar que en los últimos días, la Pincoya ha estado en el centro de la polémica por su encontrón con Skarleth Labra, luego de que estuviera molestándola por la polémica relación que mantuvo con Pailita.

Pero la chiquilla terminó chata, así que no dudó en encararla. «Te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa… ¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste».

Tras esto, vivieron un nuevo encontrón donde la Pincoya le lanzó: «Si tú tienes un drama con este cristiano, ese no es mi problema. Y te voy a decir otra cosa. A mí me caes la ra, tú lo sabes… pero no te deberías molestar» le insistió. A lo que Skarleth replicó: «Si te caigo la ra…, no deberías hablar así de mí con otra persona».