«Si no tiene metas que no te la…» El fuerte palo de Ignacia Michelson por rumores de quiebre con Marcianeke

En los últimos días, comenzaron a correr fuertes rumores de quiebre en la relación de Ignacia Michelson y Marcianeke, esto luego de que sus fanáticos notaran que se habían dejado de seguir en Instagram y que el artista urbano había borrado todas las fotitos que tenían juntos.

Junto con esto, durante la jornada del sábado, la ex chica reality subió una historia en la que escribió: «No me acordaba que dolía tanto». Mientras que más tarde publicó el pantallazo de un tweet que dice «todos los días aprendo más y confío menos», junto a lo que agregó «no hagas lo que no te gusta que te hagan».

Mientras que durante el resto del fin de semana, Ignacia Michelson no tardó en compartir una serie de registros donde se le puede ver carreteando junto a sus mejores amigas, aumentando las especulaciones de que algo pasó con Marcianeke.

Por lo mismo que de inmediato, todos sus seguidores le preguntaron si era verdad que acaso había terminado su pololeo. Frente a esto, la chiquilla se ha mantenido en completo silencio, solo subiendo una publicación que dejó a varios peinado pa’ atrás.

La particular publicación de Ignacia Michelson

Resulta que Nacha compartió unas fotitos en las que se luce con una tenida de negro completo, acompañada de una cartera plateada. Pero a diferencia de otros días, en las que acompaña sus registros con citas de libros o canciones, esta vez escribió un mensaje más que claro.

«Si no tiene metas que no te la me…..», señaló Ignacia Michelson, lo que de inmediato hizo pensar a su público que se trataba de un palo dirigido a Marcianeke, quien al parecer no ha estado pasando por su mejor momento personal.

Como era de esperar, en cosa de minutos, recibió más de 57 mil me gusta y decenas de comentarios, en los que la mayoría le preguntaban por su relación o le pedían que aclarara las cosas con el chiquillo.

«Búscalo te necesita tu tienes un buen corazón mi nacha»; «Es verdad ke terminaste con marcianeke»; «Si terminaron y se quiere descargar déjenla»; «Pero hermana apaña al marciano en su luto»; «No terminen por cosas que tienen solución»; «Apuesto que vuelven» y «no se peleen por favor», es parte de lo que le escribieron.