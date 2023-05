¿Cansado de pasar frío? Aprovecha este invierno para comprarte una parka North Face

Las parkas son una prenda de vestir tradicional que destaca por su altísimo confort y la funcionalidad que les brindan a los looks de todos los días. En cada temporada se erigen varios modelos como los líderes del mercado al ofrecer variaciones de colores y detalles estéticos atractivos, pero en realidad no son más que los abrigos todoterreno que nos vienen acompañando desde hace décadas.

Así, las jornadas laborales fuera de casa se hacen más llevaderas al no permitir que pasemos frío. El tejido duradero y resistente hace que una parka North Face hombre o mujer sea perfecta para días lluviosos, nevados o de frío extremo.

Son un estilo de cazadora genial para combinar con pantalones calentitos invernales sin perder el toque urbano. Si te interesa saber sobre este tipo de prenda, quédate a leer porque te contaremos sobre las más abrigadas, su historia, los estilos disponibles, cómo combinarlas, nos enfocaremos en North Face, y muchas cosas más.

¿Qué es una parka?

Una parka The North Face hombre se encargará de que jamás sufras las frías temperaturas por ser un abrigo largo que generalmente incluye capucha y aislamiento térmico en su interior.

Como curiosidad, las primeras eran hechas mediante piel de foca gracias a su propiedad calurosa que eliminaba el frío canadiense de sus portadores. Además de eso, las cubrían con aceite de pescado para que no les afecten las condiciones meteorológicas y puedan repeler el agua.

Hoy en día la industria ha crecido tanto que no es necesario sacrificar animales para su composición, sino que una parka North Face mujer u hombre se hace con materiales cálidos y transpirables de fabricación industrial, como el nylon, poliéster, algodón, etc. Las rellenan con aislantes térmicos sintéticos o fibras naturales. También existen los modelos con capucha extraíble o exterior impermeable.

Muchos influencers aman esta clase de prenda, siendo Pilar de Arce una de las más conocidas. Cada tanto, esta experta en moda muestra a sus 600 mil seguidores de Instagram cómo portar con elegancia una parka.

¿Abrigan lo suficiente? Buena parte de los productos North Face se crea con el objetivo de abrigar en bajas temperaturas, siendo las parkas un clarísimo ejemplo de ello. Sin embargo, no todas son iguales, por lo cual algunas darán más calor que otras. En caso de que busques un estilo que abrigue todo el invierno, considera:

Capacidad de relleno: El relleno es la esponjosidad de la fibra aislante de la parka The North Face mujer que tanto te gustaría comprar. A mayor capacidad, mejor aislamiento térmico y calor percibido.

Resistencia ambiental: Hay muchos tipos de parkas North Face hombre baratas capaces de resistir con gran prestancia condiciones climáticas adversas, como por ejemplo la lluvia. Para eso, busca una que sea impermeable.

Aislamiento térmico sintético: Existen innovaciones aislantes para reducir la pérdida de calor de la parka The North Face, regulando mejor la temperatura para alcanzar altos niveles de confort.

Durante los 60s, estas prendas se convirtieron en el abrigo perfecto de todos aquellos que circulaban en scooters. Así, jóvenes ingleses portaban una parka North Face hombre negra y también de mujer, difundiendo su uso por todo el país.

¿Cuáles abrigan más?

Usualmente, la parka mujer North Face y de hombre que más abriga es aquella resistente a condiciones climáticas complicadas, siendo posible únicamente si está compuesta de aislamiento térmico natural o sintético de punta. En caso de que busques algo para hacerle frente a temperaturas prácticamente gélidas, busca una cuya capacidad de relleno sea superior a 500.

En The North Face Chile también tienen patentada la tecnología Heatseeker, una capa altamente resistente que protege y permite que el usuario no sufra frío ni se moje al enfrentarse a una tormenta.

La mejor para el invierno

Es súper variada la cantidad de estilos que existen, desde una parka sin manga hombre North Face hasta las tradicionales con capucha, están las impermeables, y más. Definir a la mejor del invierno es un tema personal ya que dependerá de lo que estés buscando. Por eso, antes de invertir analiza las opciones y ten en cuenta estas características:

Tipo de relleno: Una parka North Face hombre o mujer generalmente viene hecha con material aislante sintético o plumón. Este último es más liviano y da una sensación de calor superior, pero los sintéticos repelen con mayor prestancia la humedad y mantienen sus propiedades en los peores escenarios.

o mujer generalmente viene hecha con material aislante sintético o plumón. Este último es más liviano y da una sensación de calor superior, pero los sintéticos repelen con mayor prestancia la humedad y mantienen sus propiedades en los peores escenarios. Tejido: El tejido de la parka The North Face hombre y de mujer podrá ser permeable, resistente al agua o totalmente impermeable.

Diseño de la capucha: La capucha de una parka North Face mujer u hombre está disponible a modo extraíble, ajustable, o con borde de piel sintética.

u hombre está disponible a modo extraíble, ajustable, o con borde de piel sintética. Bolsillos: Una parka mujer North Face puede venir con bolsillos con cierre o no, y hasta solapas para evitar que el agua o el viento penetre en las cremalleras.

Historia de la prenda

La apariencia de las parkas North Face hombre baratas que encontramos en cualquier tienda se debe a los esquimales de las tribus Nuits. A su vez, la palabra “parka” significa piel en “nenet”, un idioma nacido en un pequeño pueblo de Siberia. Como dijimos más arriba, estaban hechas con pieles de foca y se rociaban con aceite de pescado para que no pierdan sus propiedades térmicas. En sus inicios se abotonaban para proteger al dueño del frío y la capucha de pelo salvaba vidas.

Durante los 50s ganaron enorme popularidad al integrar la vida diaria de los militares estadounidenses. Empezaron siendo producidas para pilotos y fue en la Guerra de Corea cuando eliminaron las parkas tradicionales para usar modelos actuales, que traían capucha y forro interior.

Los primeros en portar una parka sin manga hombre North Face fueron los apasionados de la moda, luego las empresas reformularon las colecciones para que famosos de todo el mundo deseen tener varios modelos en sus armarios. Para finalizar, cadenas low cost democratizaron su acceso al ofrecerlas a cada uno que tenga ganas de estar bien abrigado en invierno.

Tipos de parkas

Reconocidas compañías como North Face ponen a disposición del público varios tipos de parkas para que cada uno elija su favorita. Entre ellos, destacamos las:

Ligeras

Una parka North Face mujer u hombre de estilo ligera será la opción ideal cuando quieras abrigarte con algo liviano día a día, balanceando a la perfección la funcionalidad con el estilo. Es verdad que no dan altas cantidades de calor, pero su versatilidad permite hallarlas en varios estilos y diseños. Además, que no sean tan abrigadas no quiere decir que no sean perfectas para días frescos. De cualquier manera, no fueron diseñadas para temperaturas extremadamente gélidas.

La falta de abrigo de una parka The North Face mujer y hombre es perfectamente compensada con dos características: confort y ligereza. No sólo son geniales para el

otoño o el invierno, sino que además la podrás usar en cualquier momento del año en el cual haga al menos un poco de frío.

De plumas

Por su parte, una parka mujer North Face de plumas es más abrigada que las livianas pero no pierden la capacidad de ser altamente confortables. De esta manera, se erigen como la opción ideal cuando se busca un estilo urbano y aislamiento térmico. A día de hoy están entre los abrigos invernales más populares a nivel mundial. Al estar llenas de plumas da enorme retención calorífica sin perder liviandad.

En promedio, una parka The North Face mujer de pluma suele pesar entre 0.6 y 1kg.

De invierno

El último modelo es el de invierno, que como podrás darte cuenta es perfecto para atravesar los días más fríos. Son pesadas y grandes por su composición, lo que garantiza calor por más que afuera haya varios grados bajo cero. Contrario a lo que ocurre con una parka mujer North Face ligera, su objetivo es el de maximizar el abrigo sin importar demasiado el confort. Su estilo es más tradicional y práctico, manteniéndose entre los abrigos más icónicos de la historia.

Destacan por incluir una característica capucha con bordado de pelo pero, para evitar el uso de piel animal, la gran mayoría de las empresas manufactureras utilizan pelo sintético que da los mismos resultados sin perjudicar especies. Como el objetivo principal es que nadie pase frío, incluyen varios elementos destinados a lograrlo hasta en las condiciones climáticas más complicadas. Casi cualquier parka North Face hombre negra trae materiales de alta calidad, exterior rompevientos y tela impermeable.

Por más que a simple vista pueda parecer excesivo para un abrigo diario, hacen la diferencia en aquellas personas que en su cotidianeidad luchan contra el frío exterior o simplemente deciden practicar montañismo.

¿Cómo combinarlas?

Estamos hablando de una ropa clásica cuyo color más famoso siempre fue el verde al más puro estilo militar. No obstante, marcas como The North Face las proponen en múltiples tonalidades distintas para que cada cual escoja su favorita. Los detalles de pelo no sólo están en la capucha como hasta hace varios años atrás, sino que también hay en la parte interior y en el cuello. Si sueles usar una falda, entonces elige directamente una de color negro que, además, será versátil con cualquier atuendo.

¿Te da miedo fracasar al combinarla? Despreocúpate, ya que la parka es un tipo de abrigo genial para usar con outfits diarios, faldas, vestidos y pantalones varios. La combinación parka + jean clásico o de campana es una fórmula infalible, pero también hará la diferencia si quieres usar un vestido midi y medias tupidas. Aquellas propuestas arriesgadas de estampados llamativos van muy bien con leggins, dando lugar a un toque juvenil y despreocupado.

Los estampados a cuadros visten a casi cualquier prenda y las parkas no se quedan atrás. Su versatilidad hace que se adapten a las tendencias del momento arrasando con cualquier estilo elegido. Una parka a cuadros quedará súper elegante al dar una presencia más seria y menos casual.

Dos características propias de estas prendas son: el largo tres cuartos y la capucha. Si bien el color verde toda la vida fue el más icónico, actualmente existe un sinfín de variedad de tonos entre los que destaca el rojo hasta el mostaza. Una de las mejores cosas que tienen es que las capuchas, revestidas con pelo, dan tanto glamour como un toque extra de calor diario.

The North Face

The North Face fue nombrada así en honor a la cara más dura de las montañas, y llevan equipando exploradores desde el año 1966. Su lema es “nunca parar de explorar”, algo que se puede apreciar fácilmente en las innovaciones que afectan positivamente tanto al público como a la industria. Hace casi 60 años, el escalador Doug Tompkins invirtió todos sus ahorros en lo que sería una verdadera revolución en el mercado de la indumentaria.

Comenzó con una pequeña tienda en San Francisco, que luego pasaría a ser un punto de referencia cultural y comercial frecuentado por los principales referentes de la escalada norteamericana. Su forma de negociar se distinguió siempre de la competencia, y buena prueba de ellos es la reutilización de los excedentes materiales que quedaron de la época de Vietnam.

Sostenibilidad

Al comprar en The North Face Chile te aseguras de adquirir equipamiento diseñado para durar, y en caso de que tenga alguna falla entonces bastará con contactarse para hacer valer la garantía. Antes de tirar la prenda por haberla usado durante tantísimo tiempo, lo mejor que puedes hacer es devolverla para que ellos le den un nuevo uso. Para reconocer los productos sostenibles crearon la credencial “Exploration Without Compromise” que garantiza la fabricación con casi el 80% del material reciclado, ecológico o de origen renovable.

Su objetivo es llegar al 2025 habiendo eliminado la utilización de envases plásticos de único uso. Sumado a eso, otra meta muy importante que tienen es haber reducido el impacto ambiental a la mitad de cara al 2030.

A modo de cierre, recomendamos tener al menos dos parkas de distinto color y distinto tipo para poder combinarlas fácilmente y elegir una según la actividad que vayas a realizar.