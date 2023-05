«Lo mío es tuyo»: El tierno intercambio entre Ignacia Michelson y Marcianeke en Instagram

El romance de Ignacia Michelson y Marcianeke tiene la grande en redes sociales, pues desde que confirmaron que están pololeando oficialmente, los seguidores de la parejita están más que atentos a todo lo que comparten en redes sociales.

Y recientemente la ex chica reality compartió una fotito en Instagram, luciendo un pantalón de pijama con un escotado y corto chaleco, dejando nada la imaginación, además de unas vistosas pantuflas moradas con forma de zapatillas.

«‘Los animales no se preocupan por el cielo o el infierno tampoco yo, quizás por eso nos llevamos bien’. Pijamada», escribió Ignacia Michelson para acompañar el registro, que en cosa de horas ya superaba los 65 mil me gusta y decenas de comentarios.

Pero sin duda que el mensaje que más llamó la atención es el que le dejó el propio Marcianeke, quien simplemente le dejó un «Hermosa mi amor», derritiendo a los seguidores de los tortolitos, que no podían más con la ternura del chiquillo.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Ignacia Michelson decidió también responderle, con el divertido mensaje «te robe tus pantuflas». Mientras que el intérprete de ‘Qué Pasa’ contestó de la mejor manera al escribirle «lo mío es tuyo».

Como era de esperar, en nada de tiempo, le llovieron los comentarios a Marcianeke, felicitándolo por la respuesta: «Un vio»; «así se responde»; «puta que es lindo»; «ayyyyyyy eres más amado… son los más amados»; «tan lindo»; «uyyy los wns lindos!»; «Nunca dejes a ese hombre y su gran corazón» y «ganaste con esa respuesta».

La mamá de Ignacia Michelson feliz con su relación con Marcianeke

Hace poquito, te contamos que Jenny Díaz, la mamá de Ignacia Michelson se refirió al romance de su hija con Marcianeke. «Me imaginaba otra cosa. Pero es una persona totalmente distinta a lo que se ve. Lo que conozco del Mati, porque para mí es el Mati en la casa, no Marcianeke, es que el Mati es tiernucho».

Junto con esto, la mujer contó cómo es el artista como yerno. «Es que es muy tierno y trata bien a la Ignacia. Lo que sí, es flaquito, así que cuando vienen les cocino comida casera como pollito al jugo, arroz con carne y cazuela».

«Se apañan mucho y eso me encanta de ellos. Andan juntos para arriba y para abajo. El otro día me vinieron a dejar a la Mimi (perrita de Ignacia), porque iban al supermercado. Cuando están en la casa son como cualquier pareja. Están en la piscina, en el dormitorio viendo una película, comemos. Me gusta verlos juntos» afirmó.